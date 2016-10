Los animales no son una moda

Los animales #NoSonUnaModa. Este es el lema de la campaña de la Fundación Affinity y el mundo de la moda, cuyo objetivo es trasladar un mensaje de compromiso y consciencia social que ayude a reducir el abandono de animales en nuestro país.

#NoSonUnaModa pretende alertar que perros y gatos no son elementos que forman parte de nuestro look. No son complementos para dar el toque final a nuestro estilismo o mejorar nuestra imagen. Esta acción se apoya en atributos propios del ámbito de la moda para denunciar que los animales no pueden regirse por el mismo patrón. Para ello, la Fundación Affinity ha creado la Colección Primavera – Verano 2017 de perros y gatos recogida en un Look Book y en un Fashion Film que pretenden mover a la reflexión.

La colección está formada por nueve tendencias reales del mundo de la moda, que se aplican a perros y gatos llevando al equívoco de que ellos también son un complemento de moda más. Algunas de estas tendencias son total black, true nude y oversize que están representadas por nueve perros y gatos.

“Hay mucho camino por recorrer en la problemática del abandono animal en España. Con #NoSonUnaModa queremos trasladar un mensaje claro: puedes cambiar de tendencia cada temporada, pero no de mascota. Por tanto, si no estás preparado, no lo tengas”, afirma Isabel Buil, directora de Fundación Affinity.

Un problema estructural de nuestra sociedad

El pasado año, un total de 104.501 perros y 33.330 gatos fueron recogidos por las sociedades protectoras en nuestro país, según el “Estudio Fundación Affinity sobre el abandono y la adopción 2016”. A pesar de la tendencia a la baja, el descenso es modesto y la cifra de animales de compañía que llegan a entidades protectoras sigue siendo elevada.

Fundación Affinity, en su objetivo por difundir los beneficios de los animales de compañía en nuestra sociedad y luchar contra el abandono, pone en marcha la campaña #NoSonUnaModa, durante el Día Mundial de los Animales de Compañía, para alertar sobre la falta de compromiso que a menudo se da al tomar la decisión de compartir la vida con un perro o un gato.

“Desgraciadamente todavía hay gente que elige a un gato o a un perro del mismo modo que eligen una chaqueta o unos zapatos. Toman la decisión de forma irreflexiva en base a razones efímeras que pueden condenar esa relación al fracaso. Por ello hemos ideado esta campaña, #NoSonUnaModa, con la que pretendemos captar la atención y trasladar un mensaje claro sobre la necesidad de realizar una reflexión en profundidad antes de decidir convivir con un animal de compañía”, señala Buil.

Todavía hay mucho por avanzar en cuanto a tenencia responsable y esto se hace evidente al constatar que el 34% de los propietarios confiesa haber elegido a su perro o gato por motivos no racionales, como por ejemplo “porque fue el que más le gustó en ese momento” o por “amor a primera vista”, es decir, priorizando criterios de carácter emocional o incluso visual y relacionado con la apariencia física del animal, más que por aspectos de mayor calado.

La campaña #NoSonUnaModa “pone encima de la mesa el poco compromiso así como las razones que en ocasiones motivan a la hora de buscar un perro o un gato: porque es bonito, porque se lleva, por seguir la tendencia... En estos casos, cuando el animal crezca o cuando aparezca la primera dificultad, ya no será un buen complemento y le arrinconarán como se haría con un bolso que pasa de moda”, apunta la directora.

Fundación Affinity ha dado a conocer este año en su Estudio sobre el abandono y la adopción 2016, que el principal motivo de abandono durante el pasado año fue el comportamiento del animal (15%), seguido por las camadas no deseadas (15%) y los factores económicos (12%). Se trata de factores que apuntan en muchos casos a una falta de reflexión sobre las necesidades que el animal tendrá en cada una de las etapas de su vida.