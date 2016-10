Si te gusta viajar, te gustarán estas cuentas de Instagram

¿Qué harías si te tocase la loteria?: "Viajar". Es la respuesta que recibimos. ¿Pero cuántos son los que realmente no pueden estar sin viajar?

Los videoblogs (o Vlogs) de viajeros, los blogs, las cuentas en redes sociales destinadas únicamente a enseñarnos desde los rincones más escondidos hasta los monumentos más famosos no paran de crecer; tanto en viajeros que quieren compartir sus vivencias como en seguidores que no se pueden resistir a dar al 'Like' a las increíbles instantáneas que nos regalan. (Más información en Mujerhoy.com)