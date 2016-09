La estación espacial internacional ha publicado fotos nocturnas de diversas partes del mundo, entre ellas España, dende puede verse parte de la Comunitat Valenciana. Valencia aparece en el borde inferior izquierdo, bajo la estación espacial. Se puede ver la cantidad de luz emitida por la ciudad y sus alrededores.

The moon, city lights and thunderstorms illuminate these nighttime views of Earth. pic.twitter.com/QVpuPync6T