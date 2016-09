¿Cuál es el límite de alcohol para conducir?

La Guardia Civil ha publicado un interesante tuit en el que desmienten algunos mitos sobre qué puede "engañar al alcoholímetro".

A pesar de ser una creencia muy extendida, el organismo niega que un chicle de menta, un café, mucha agua o hacer ejercicio pueda reducir, en unos minutos, el alcohol en sangre para pasar un control.

Ese desmentido viene acompañado de una útil guía de qué cantidades aproximadas de alcohol serían suficientes para dar positivo. Las cifras diferencian dos supuestos: un varón de 70kg y una mujer de 60kg.

La Guardia Civil recomienda que el conductor de un turismo no beba más de dos cañas de cerveza o dos vasos y medio de vino. Por el contrario, una conductora novel no debería superar el medio vaso de cerveza o whisky.