Desvelan los mensajes de Diana Quer a su madre: «Quiero volver contigo ya»

El programa de Ana Rosa Quintana, emitido en Telecinco, ha desvelado los mensajes de Whatsapp que supuestamente Diana Quer habría enviado a su madre. Estos mensajes podrían suponer una vuelta de tuerca a la investigación del caso de la joven desaparecida, que se anunciaba ya complicada.

Desde que se supo de la desaparición de la joven, una de las grandes incógnitas ha sido la relación que tenía con su familia, que según algunos medios de comunicación era algo complicada.

El programa de Ana Rosa ha desvelado ahora unos mensajes de Whatsapp presuntamente enviados por Diana a su madre a principios de este pasado verano, cuando tanto ella como su hermana se encontraban de vacaciones con su padre.

«No me voy a ir a vivir con papá, que voy a estar contigo. Valeria que haga lo que quiera. A ver si consigo volver ya. Otro día más con ellos no aguanto. Hablan a escondidas mías. Quiero volver ya», habría dicho la joven a su madre.

De resultar ciertos, estos mensajes serían la prueba de que la relación de Diana Quer con su madre era buena, y que era con su padre con quien mantenía una relación más fría.

«Yo lo que tengo claro es que no me voy a vivir con papá, que voy a estar contigo. Que Valeria haga lo que quiera», le habría dicho Diana a su madre en relación a su hermana menor.

«Te quiero mamá. Estate tranquila que mañana estoy ya allí. Ahora papá me está castigando dejándome de hablar. ¡Qué horror! Hoy me ha agarrado del brazo y me ha bajado del coche. Flipas», terminaba la conversación Diana.

Estos mensajes desmentirían la información que ha salido recientemente a la luz en algunos medios de comunicación que sostenían que la relación entre Diana Quer y su madre no era buena, lo que podría suponer un giro en la investigación.