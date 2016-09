La conciliación en España solo afecta a las mujeres

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha presentado este miércoles un estudio sobre 1.348 sentencias relativas al ejercicio de derechos de conciliación del que se desprende la "constatación contundente" de que en España, éste sigue siendo un asunto de mujeres. El informe, presentado por la presidenta de la Comisión de Igualdad del CGPJ, Clara Martínez de Careaga, y el presidente de este organismo y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes; ha sido elaborado por la Universidad de Zaragoza para evaluar las medidas de conciliación de la vida personal y laboral según la regulación prevista en la Ley de Igualdad.

Toma para ello como referencia 1.348 sentencias dictadas entre 2010 y 2012, en su mayoría tras un recurso, y analiza en profundidad 409 de ellas para luego elevar conclusiones que según uno de los autores, el profesor de Filosofia y Sociología de la Universidad de Zaragoza Manuel Calvo, son representativas de la situación. En el 78% de las sentencias, se trataba de conflictos por reducción de jornada para el cuidado de hijos (25,4%), licencias por maternidad (14,94%), cuestiones de lactancia (21,65%) y asuntos relacionados con el embarazo (14,2%). Sólo en un 5,6% el problema versaba sobre permisos de paternidad.

Así, en términos generales, el 84% de los demandantes eran mujeres frente al 16% de hombres, pero cuando se trata de excedencias para el cuidado de los hijos, ellas impulsaron el 95,6% de los recursos, lo que para el CGPJ "es motivo de preocupación en cuanto al avance de la corresponsabilidad en la conciliación". "Todo apunta a que los derechos de conciliación se ejercen para el cuidado de los hijos y que es la mujer la que se encarga de esta tarea", dice el estudio. De hecho, su conclusión es "que la conciliación es 'cosa de mujeres'" y sirve "para cuidar de los hijos", pues este tema motiva el 98% de los recursos. Es decir, que "el cuidado de los hijos y las hijas corresponde a las madres" aún en España.

Según detalla, son ellas "quienes acuden a los tribunales y quienes están presentes en los recursos judiciales" en un porcentaje superior al 80%, lo que "refleja obviamente que quien ejerce su derecho a la conciliación es la mujer e, indirectamente, que la conciliación se aleja de los fines que vinculaban los derechos de conciliación con la igualdad y el avance de la corresponsabilidad en las tareas del cuidado". "Los datos ponen en evidencia que la conciliación no ha calado entre los hombres y que como consecuencia, no hay reclamaciones de derechos en ese sentido", señala el trabajo, que combina el análisis cuantitativo y cualitativo de las sentencias con grupos de discusión con letrados.

Con sus opiniones y el balance estadístico afirma que "los objetivos de la Ley de Igualdad, al menos en relación con los derechos de igualdad, no se habrían realizado" y por tanto, "su eficacia" para alcanzar cuotas más altas de equidad "es más bien escasa": No se ha avanzado en corresponsabilidad, sino que se perpetúa "el papel de cuidadora haciendo que la conciliación no haya calado entre los hombres y habiéndose producido un 'efecto boomerang'" sobre ellas.

"Es la constatación contundente de que son las mujeres las que han adoptado los roles de los hombres sin que éstos hayan hecho el proceso a la inversa", ha afirmado la presidenta de la Comisión de Igualdad del CGPJ. Para Martínez de Careaga, "resulta llamativo haber logrado un reparto equitativo en lo económico y laboral y que en las tareas de cuidados el reparto brille por su ausencia".

Los datos en el Poder Judicial

La jurista señala la propia judicatura como ejemplo de que esta falta de corresponsabilidad es estructural y afecta a todos los estratos sociales. En el Poder Judicial se han solicitado 280 excedencias para el cuidado de hijos desde 2013 y hasta la fecha y sólo tres eran a petición de hombres. En el mismo tiempo, se han pedido 10 reducciones de jornada con el mismo fin: Sólo una instada por un varón.

Carlos Lesmes ha puesto en acento en que en esta materia y "digan lo que digan los estudios, nunca se puede estar satisfecho" porque se trata "del principio rector más básico de la actividad pública y la actividad privada", el principio constitucional de la igualdad, y se debe estar alerta para hacerlo valer. "Es incuestionable en la teoría pero en la práctica, no podemos dejar de preguntarnos si es una realidad en nuestros hogares, en nuestras familias y en nuestros trabajos. En el Poder Judicial somos responsables de mantener viva siempre esa pregunta", ha añadido.