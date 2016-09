Italia es el país de la Unión Europea donde las mujeres tienen más tarde a su primer hijo, a los 30,7 años. Superan a las españolas por un pelo, que se colocan segundas en esta poco meritoria clasificación con 30,6 años. La media europea es de 28,8, según las estadísticas de Eurostat. Preocupada por esta cifra y por otros datos en el mismo sentido (la tasa de fertilidad es de 1,37 hijos por italiana, una de las más bajas del Viejo Continente), la ministra de Sanidad, Beatrice Lorenzin, se ha inventado una peculiar iniciativa: el 'Día de la fertilidad', convocado el 22 de septiembre y que les recuerda a las mujeres que su capacidad de procreación tiene fecha de caducidad.

Con eslóganes como 'La belleza no tiene edad. La fertilidad sí', 'Prepara una cuna para el futuro' o 'Muévete. No esperes a la cigüeña', la campaña ha provocado una agria polémica en Italia por el poco tacto con que promueve la natalidad. Hasta el primer ministro, Matteo Renzi, censuró la iniciativa de su propio Gobierno al reconocer ayer que «no conoce a nadie que tenga hijos porque haya visto un cartel».

Lorenzin aseguró que su intención era llamar la atención de la opinión pública sobre la cuestión de la fertilidad, invitando a hacerse controles médicos. No se trata de un tema baladí, pues son legión las mujeres de este país que tienen que recurrir a métodos artificiales para quedarse embarazadas debido a la elevada edad a la que intentan concebir.

El error en el que cae la campaña, como decían ayer multitud de italianos, es la burda forma con que trata este asunto, sin tener en cuenta a quienes no desean tener hijos ni tampoco las dificultades económicas que llevan a muchas mujeres a retrasar el momento en que tienen descendencia. Para intentar salvar su propia cara, aunque dejó a Lorenzin a los pies de los caballos, Renzi comentó que «si se quiere crear una sociedad que apueste por un futuro se deben crear las condiciones estructurales, guarderías, servicios y trabajo».

Entre quienes han criticado el 'Día de la fertilidad' está Roberto Saviano, autor de libros aclamados por el público como 'Gomorra' o 'Cero, cero, cero'. «Es un insulto a todos, a quien no es capaz de procrear y a quien querría hacerlo pero no tiene trabajo. Y el día 22 me fastidiará el cumpleaños», escribió Saviano en las redes sociales.

En ese territorio fueron continuas las burlas y críticas a la campaña. Muchas de ellas se mofaban de la postura que adoptaba la mujer que aparece en el cartel titulado 'La belleza no tiene edad. La fertilidad sí'. La señora luce un llamativo vestido rojo y lleva en la mano derecha un reloj de arena mientras con la izquierda se toca el bajo vientre. No faltó quien comentara con sorna que la imagen parecía anunciar uno de esos milagrosos productos para facilitar el tránsito intestinal.