¿Cuál es el origen de la expresión: «Por h o por b»?

El significado de esta expresión se refiere a que por un motivo o por otro no se ha llegado a realizar algo que se tenía en mente. Equivale a «por una cosa o por otra» no he podido hacer algo. Pero... ¿cuál es su procedencia?

El origen de esta frase española tiene su explicación en las dificultades que presenta la ortografía española en sus inicios para los niños. Cuando los más pequeños empiezan a aprender sobre el tema ortográfico y sobre todo en los dictados es muy común confundir la "b" por la "v" y no saber si una palabra lleva o no "h". Por ello, cuando suspendían por este motivo, se lo comunicaban a sus padres utilizando esta expresión. Un ejemplo sería: «Por h o por b he suspendido el dictado».