¿Cómo evitar el síndrome postvacacional?

Las vacaciones nos ofrecen disfrutar de nuestro tiempo libre con nuestro entorno, liberar estrés y desconectar de la rutina laboral, pero hay que recordar que no son infinitas. La vuelta al trabajo puede ocasionar el llamado 'síndrome postvacacional' por la añoranza de los buenos momentos que se han disfrutado durante las vacaciones. Aquellas personas que no se encuentran en una buena situación personal y no están del todo cómodas en su entorno laboral son las que más peligran para sufrir este síndrome. Para evitarlo se deben de seguir una serie de reglas no establecidas, pero que funcionan si se ponen en práctica.

Lo principal es que el primer día de trabajo debe ser 'light', sin cargarse de faena. También es muy importante marcarse unos objetivos para superar la primera semana y su adaptación a la rutina laboral. Esto ayudará a no provocar estrés debido a la planificación de los primeros días. Además, cambiar lo negativo del entorno de trabajo es una buena opción para que la vuelta no sea tan dura. Las vacaciones pueden servir como punto de inflexión para plantearse solucionar la poca comunicación con los compañeros, por ejemplo. Así, el ambiente será más cómodo y agradable. Ponerse el despertador diez minutos antes de la hora para levantarse, también ayudará ya que habrá más tiempo para realizar con calma las actividades previas del trabajo y evitará el estrés y las prisas.

Planificar la vuelta a la rutina laboral con tiempo es recomendable para eludir este síndrome. Remotar los hábitos unos días antes de la vuelta al trabajo ayudará a prevenir el estrés y el cambio no será tan brusco. Además, disfrutar al máximo los días de vacaciones influye para no sentir frustación por haber desperdiciado días libres y así volver a tope de energía.

Es aconsejable hacer deporte para liberar endorfinas y llevar una buena alimentación, frenando el consumo de alcohol y cafeína, ya que empeoran los síntomas de depresión. Planificar actividades de ocio para los primeros días, ya que existen los fines de semana, los festivos y los días libres para realizar labores ociosas. No dedicarse exclusivamente al trabajo y quedar con amigos y familiares que no has visto durante las vacaciones ayudará a reducir los síntomas postvacacionales. También es muy importante respetar las horas de sueño, evitando siestas y dormir por la noche alrededor de unas ocho horas.

Tomarse la vuelta al trabajo con buen humor y ser positivos, ya que se debe de ser consciente de que hay tiempo para todo y eliminar los pensamientos negativos, ya que la vuelta al trabajo repercute unos ingresos económicos que ayudarán a realizar las próximas vacaciones.