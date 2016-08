Poesía natural

En la casa de verano de María Luisa Pérez hay un pequeño estanque para tortugas y peces, además de una gran pajarera con distintas especies de aves. En un huerto cercano tiene además gallinas, y el jardín acoge distintas especies de árboles y plantas que forman un paisaje verde y frondoso. «El jardín tiene sus momentos: la buganvilla está bonita en mayo y junio, ahora empieza a brotar la glicinia, los ficus eran unas ramitas que nos dieron unos vecinos y las palmeras, que trajimos en macetas, ahora miden varios metros».

La mujer apasionada y cercana que hoy nos recibe trabajó durante años como profesora en la Facultad de Bellas Artes a la vez que producía una obra prolífica. Tras jubilarse se centró en la escritura, su otra gran pasión. «He publicado dos libros de poesía, el último salió en diciembre. La mayoría de poemas fueron escritos el verano anterior en esta casa, hay algunos que hablan del entorno, del jardín, del nido de golondrinas. Se llama 'Instantes de Silencio'», explica.

La casa la encontraron hace cuarenta años y, aunque han hecho varias reformas, la estructura original se ha mantenido. El suelo de barro es el original, hay zonas que está trabajadas con los dedos y secadas al sol, la chimenea tiene el tiro antiguo, arriba está la 'cambra'. La familia disfruta mucho en verano de la 'naia', un techado a la sombra que se ha convertido en la parte fresquita de la casa y conserva los arcos originales. Los propietarios la han transformado en terraza cubierta. «Ésta es la puerta antigua de la casa. Por este patio entraba el caballo y allí estaba la cuadra, un espacio que durante mucho tiempo acogió mi estudio; tenía ahí el tórculo. Es una casa con muchos recovecos».

Su hijo pequeño, arquitecto de profesión, convirtió la antigua cuadra en una habitación-estudio, espacio que contrasta con el sabor tradicional de la casa cuyas paredes están realizadas en piedra tosca y cristal. «En el dormitorio hay una escultura de Castejón, un monotipo de Caldú, una obra mía con la que voy a participar en Art al Vent, exposición internacional que tiene lugar esta semana en Gata de Gorgos...»

Su otro hijo, perito agrícola, tiene cerca un huerto de frutas y verduras y cuida de distintas especies en el jardín de la casa. «Le encantan las plantas y los animales. Aquí tenemos tortugas, peces, pájaros y gallinas en el huerto. Además, ha creado el aceite 565 msnm, un producto exclusivo de mucha calidad. Ahora lo está presentando en diferentes catas».

Cuando pregunto a María Luisa por su zona favorita de la vivienda me responde que todas para luego, reflexiva, matizar que depende de la estación. «En verano me quedo con la terraza cubierta, pero en invierno elijo el salón con la chimenea encendida y las vistas del patio».

'Cubre la buganvilla / con su color intenso / toda la fachada. Está pegada a ella / sin huecos, sin fisuras', comienza su poema acerca de la planta trepadora de flor rosada. María Luisa me hace entrega de su libro y, de vuelta al jardín, pasamos por una habitación que acoge algunas obras de la artista. «Tengo retratos de mis tres hijos, grabados. Ese es un dibujo de Castejón que me regaló por mi cumpleaños. He pintado toda la vida, también hay muchos recuerdos y piezas traídas de distintos viajes».