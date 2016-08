Un regalo de altura

Había más opciones claras. Una cantidad desproporcionada de exquisito salmón, una exposición artística que se recuerde durante años en Helsinki, un festival de rock o incluso una visita real. Pero para los noruegos, estos presentes eran poca cosa. Querían que sus vecinos y amigos de Finlandia se sintieran de verdad queridos por sus vecinos del Este por su cumpleaños. Además, no es una fecha cualquiera. Son los primeros cien años de independencia de la única república de Escandinavia, y los cumplen el próximo año. Los noruegos comenzaron a ofrecer ideas hasta que una cuajó en las redes sociales: regalarle un monte a los finlandeses.

La idea no es nueva. Los noruegos recuperaron un proyecto creado en los setenta por Bjorn Geirr Harsson para ceder la montaña porque la frontera, creada en 1750, seguía una línea recta que no tiene mucho sentido. Los cartógrafos de entonces no se fijaron en la singularidad el monte Hálditsohkka, que de forma cariñosa y para acortar lo llaman Halti. Este monte tiene 1.365 metros y está ubicado en su mayor parte en Finlandia, salvo la parte más alta, que está en el país vecino. Así que la idea es mover un poco la línea de separación y darle Halti entero a los amigos.

La montaña se encuentra ubicada en su mayor parte en Finlandia, salvo la cima, que está en Noruega

Mover una frontera es una situación más común de lo que parece. Por ejemplo, los checos y los alemanes se están replanteando sus límites geográficos porque el río Kirnitzsch, que divide los dos territorios desde hace más de cinco siglos, ha modificado su cauce. Finlandeses y rusos hicieron algo parecido sobre su línea de separación.

Pero los noruegos, si al final se consuma la decisión, le van a dar un regalo por partida doble. Halti se convertirá en la montaña más alta de Finlandia, país que tiene más de 180.000 lagos pero que no anda muy sobrado de esbeltas montañas. El reino nórdico, en este aspecto, no pierde nada: el monte no está ni entre los 200 más altos del país. Ahora sólo falta que el Gobierno dé el paso definitivo. «Hay algunas dificultades formales y aún no se ha tomado una decisión final», aseguró el primer ministro noruego, Erna Solberg, a la NRK. Ese problema está en la Constitución, que dice que el territorio es indivisible. Aunque sólo sean unos metros.