Gatos y vecinos, una simbiosis necesaria

Los gatos callejeros se cuentan por miles en las calles de Valencia. Sin embargo, lejos de las molestias que podrían llegar a suponer, su presencia pasa cada vez más desapercibida. Este hecho no es casual. La colaboración de voluntarios anónimos a la hora de gestionar sus colonias —que superan con facilidad las 500 que se contabilizaron hace seis años— ha conseguido minimizar el impacto de los felinos sobre el entorno urbano y asegurar, a la vez, su calidad de vida y la convivencia con los vecinos.

Las labores altruistas de estas personas no son tareas menores. La gestión de la población felina se vuelve indispensable no sólo para asegurar el bienestar de los animales sino para prevenir problemas derivados de su sobrepoblación que resultarían difícilmente eludibles. No en vano se trata también de un asunto político, regulado actualmente por el recientemente aprobado Plan Colonial Felino de la Ciudad de Valencia.

La atención de las necesidades básicas de los gatos callejeros y el mantenimiento de sus hábitats urbanos “resulta beneficioso tanto para los ciudadanos como para la ciudad”, en palabras de Teresa Alemany, presidenta de la Asociación de Colonias Felinas de Valencia Ciudad y Pedanías, pues evita molestias higiénicas y propicia, por ejemplo, la reducción de plagas tan habituales como las de ratones y cucarachas. Pero Alemany puntualiza: La gestión ideal de las colonias requiere de la esterilización de todos sus integrantes, algo para lo que el Plan Colonial está resultando, por el momento, insuficiente.

La gestión de las colonias implica al menos cuatro tareas básicas a las que cientos de vecinos se dedican de forma desinteresada. Diariamente, los alimentadores se encargan de la limpieza y el mantenimiento de la zonas habilitadas y rellenan los comederos con agua y pienso. Las esterilizaciones, toda una prioridad, permiten el control de las camadas y facilitan la convivencia, pero al igual que la atención veterinaria, se ven determinadas por las ayudas institucionales, las donaciones, la solidaridad de las clínicas o incluso del bolsillo de los propios voluntarios. Por último, las adopciones desatascan las colonias y permiten el rescate de animales vulnerables.

Colaborar, sí, pero sin estorbar

Alemany no duda en destacar el aumento de la implicación ciudadana. Por desgracia, la falta de información y concienciación en los barrios hace que las buenas intenciones del vecindario suelan generar más problemas que soluciones. Intentar participar en el cuidado de las gatos callejeros de manera desorganizada interfiere en la labor de los voluntarios y en la planificación de las colonias. Un gesto tan sencillo como dejar restos de comida en la calle para alimentar a los animales puede acarrear problemas higiénicos molestos e incluso aumentar el riesgo de atropellos al desplazar la localización habitual de los comederos.

Desde la Asociación recomiendan ponerse en contacto con las personas alimentadoras para facilitarles la comida y que sean ellas quienes lo gestionen, respetando así el lugar de los comederos y evitando que los restos se estropeen. También son bienvenidas las aportaciones económicas para invertir en piensos y tratamientos. Por último, los gatitos están abiertos a casas de acogida o a ser apadrinados para costear su esterilización, desparasitaciones e inyecciones.