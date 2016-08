Residencias de verano: una opción para nuestras mascotas

Las vacaciones de verano están muy bien para disfrutar con la familia, los amigos y la pareja del tiempo libre que te proporcionan, pero... ¿qué pasa con tu mascota? Los dueños de animales se encuentran con la dificultad de que no todos los lugares de destino escogidos para pasar sus vacaciones permiten la entrada a mascotas. Esto supone un problema para todo aquel que tenga un animal en su casa, ya que debe de dejarlo a cargo de alguien. En ocasiones, la solución es fácil porque la familia, los amigos o los vecinos se prestan a cuidarla, pero puede que esto no suceda así y no sepas donde dejarla. Una residencia para animales es una buena opción para la mascota y para la tranquilidad de su dueño.

En los últimos años ha habido un gran auge de residencias para mascotas por la concienciación de la sociedad y la preocupación de los dueños en buscarles un hogar mientras están de viaje en vacaciones y no dejarlas abandonadas. En Valencia muchas de ellas se encargan solo de la acogida y cuidado de perros, pero también existen otras que se encargan de esos animales y otros. Una de ellas es la Residencia Canina y Felina Camp de Túria que se encuentra en el término municipal de Benisanó a unos 15 minutos aproximadamente de la capital.

Este lugar se encuentra rodeado de naturaleza que aporta aire puro y sol para que los animales puedan pasear y disfrutar del ambiente. La residencia ofrece instalaciones adaptadas a la edad, raza y actividad del perro y dispone, además, de un habitáculo resevado solo para gatos. El encargado del hogar para animales, Jorge Bergara, informa que algunos de sus clientes «tienen perros y gatos, entonces no iban a llevar el gato a un sitio y al perro a otro», por ello, ofrecen el mismo servicio para los dos animales pero adaptándolo a sus necesidades. «El problema del gato es que es un animal que no se puede dejar en una jaula. Lo que hemos hecho es imitar una casa con muebles, sitios donde se puedan esconder», explica el responsable y añade que «los gatos realmente están cómodos, porque no suelen tener estrés, están jugando y a veces le ponemos la televisión con un poco de música». Con ello, se crea una ambientación familliar consiguiendo así el objetivo del lugar, que los animales se sientan como en su propia casa. Para conseguir que los perros no añoren su hogar se realizan diferentes actividades como paseos y varios juegos con ellos.

Además de atender a perros y gatos, la residencia Camp de Túria también tiene la posibilidad de cuidar a pequeños animales como conejos y pájaros, pero solo en casos específicos, porque se dedican en especial al cuidado de perros y gatos.

Estas residencias se encuentran ocupadas casi en su totalidad durante los meses de verano debido a las vacaciones de esta temporada, pero también se solicitan los servicios de estos lugares por otros motivos. Como expone Jorge Bergara «es un negocio que está atado a temporadas festivas como Fallas y Navidad y, por supuesto, en verano. Pero aparte de vacaciones, hay gente que tiene la problemática de dejar el perro por problemas de salud o enfermedad o por viajes de trabajo o de estudios». Esto implica un funcionamiento de la residencia los 365 días del año donde los animales están cuidados las 24 horas del día por el grupo de trabajo de la residencia que habita con ellos.

Uno de los requisitos fundamentales para ser un buen cuidador de animales es «tener una buena psicología humana para tratar con los dueños de los perros», tal y como declara el responsable de Camp de Túria. Además de «gustarte los animales en un extremo superlativo». También, hay que tener en cuenta que es una tarea «sin horarios, ya que hay actividad todo el día. Es un trabajo con una dedicación exclusiva», concluye el encargado de la residencia.

Si se desea disfrutar de unas vacaciones sin preocuparse del cuidado que vaya a recibir la mascota, una residencia para animales es una muy buena opción, ya que recibirán todos los ciudados y la atención necesaria para que se encuentren como en su propia casa. Hay que recordar que el abandono nunca puede figurar como una posible opción.