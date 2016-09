Nathan, el niño que ha donado todos sus regalos de cumpleaños a niños huérfanos

Nathan Hill es un niño especial. Cuando cualquier pequeño de cinco años únicamente piensa en jugar y jugar, él ya conoce lo que es la solidaridad.

El pequeño celebró su quinto cumpleaños el 28 de mayo, y sorprendió a así a todos sus familiares. Hill decidió comprar todo tipo de juguetes con el dinero que le dieron sus familiares y amigos, pero no para si mismo, para los niños huérfanos.

Según la madre de Nathan, la idea le vino una noche cuando ella le explicó que en su ciudad vivían niños sin recursos, "me preguntó si había niños que no tenían todo lo que el tenía", afirma la madre 27 años," fue entonces cuando me dijo que quería comprarles juguetes con el dinero de su cumpleaños".