Abandonan a su hijo de dos años para ir a cazar Pokémon

Otra nueva polémica derivada de Pokémon Go. Esta vez no ha sido un caso de allanamiento de propiedad privada ni de jugar al juego mientras se está conduciendo, sino un caso de abandono de un menor. Una pareja de Arizona, Estados Unidos, fue arrestada recientemente por dejar a su hijo de tan sólo dos años de edad sólo en el porche de su casa para jugar a Pokémon Go.

Los hechos tuvieron lugar en San Tan Valley cuando un vecino llamó al 911 alertado de ver a un niño sólo en la calle a las 22:30 horas. Tal y como recogen medios locales, cuando llegó la Policía se econtontraron al pequeño sólo en el porche de la casa, en pañales, llorando y soportando una temperatura de 35ºC. Una vez comprobaron la identidad del menor, la Policía llamó a los padres, que aparecieron tranquilamente argumentando que tan sólo se habían ausentado unos minutos para ir a poner gasolina. Al no resultar muy convincente su versión, las autoridades intensificaron el interrogatorio hasta que la pareja admitió que habían salido a jugar a Pokémon Go con el coche, parándose en varios sitios para cazar monstruos virtuales, estando fuera de casa por lo menos una hora y media.

Los padres, Brent y Brianne Daley, fueron rápidamente puestos a disposición judicial acusados de abandonar y poner en peligro a un menor mientras que el bebé se encuentra bajo la custodia del estado.