¿Cuánto toca? Premios por pedrea, décimo, participación y papeleta en la Lotería de Navidad

Si no te ha tocado el Gordo en el Sorteo de Navidad 2015, sabes que ha llegado el momento de averiguar si al menos te ha tocado la pedrea. Y si te ha tocado algún premio, a lo mejor no llevas el décimo entero y no sabes cuánto has ganado realmente. ¿Cuánto se cobra por décimo? ¿Cuánto se cobra por participación o por papeletas?

Por ejemplo, ¿cuánto toca por papeleta con un número de la pedrea?: 25 euros en participaciones de 5 euros; 20 euros si juegas 4 euros; 15 euros si juegas 3; 12 euros en papeletas de 2,40; 11 euros con una participacón de 2,20 euros, y 7,5 euros de premio si la participación de la papelea es de 1,5 euros. A continuación, puedes comprobar los diferentes premios por décimo y por las participaciones más habituales.

Números premiados en 2016

Premios del sorteo de navidad El gordo 66513 4.000.000€

2º premio 04536 1.250.000€

3º premio 78748 500.000€

4º premio 59444 07211 200.000€

5º premio 22259 19152 39415 70264 91917 60272 68981 03371 60.000€

Aquí puedes ver el resultado de 2015

Premios del sorteo de navidad El gordo 79140 4.000.000€

2º premio 12775 1.250.000€

3º premio 05163 500.000€

4º premio 52215 71119 200.000€

5º premio 18102 70481 43221 00943 59435 51688 73867 89023 60.000€

El sorteo extraordinario de Navidad 2015 tiene un primer premio (el Gordo), un segundo, un tercero, dos cuartos y ocho quintos. ¡Cuánto se cobra por cada décimo? Los premios son antes de impuestos (consultar aquí cuánto se paga de impuestos).

Por décimo (por 20 euros jugados):

Primer premio: 400.000 euros.

Segundo premio: 125.000 euros.

Tercer premio: 50.000 euros.

Cuartos premios: 20.000 euros.

Quintos premios: 6.000 euros.

Pedrea: 100 euros.

Por participación de 10 ó 5 euros

Es habitual compartir un décimo entre familiares, amigos o compañeros de trabajo. Aquí, la relación de premios antes de impuestos con participaciones de 10 ó 5 euros.

Primer premio: 200.000 euros (por 10 euros) / 100.000 (por 5 euros de participación).

Segundo premio: 62.500 euros (por 10 euros) / 31.250 (por 5 euros de participación).

Tercer premio: 25.000 euros (por 10 euros) / 12.500 (por 5 euros de participación).

Cuartos premios: 10.000 euros (por 10 euros) / 5.000 (por 5 euros de participación).

Quintos premios: 3.000 euros (por 10 euros) / 1.500 (por 5 euros de participación).

Pedrea: 50 (si juegas medio décimo: 10 euros) / 25 euros (por 5 euros jugados).

Por papeletas o participaciones

En la Comunitat Valenciana y en otros puntos de España es muy habitual jugar a la lotería con papeletas o participaciones. Algunas de las participaciones más habituales en las papeletas son las siguientes:

Participaciones de 2,40 euros (la más habitual en papeletas de 3 euros)

Primer premio: 48.000 euros.

Segundo premio: 15.000 euros.

Tercer premio: 6.000 euros.

Cuartos premios: 2.400 euros.

Quintos premios: 720 euros.

Pedrea: 12 euros

Participaciones de 2 euros (frecuente en papeletas de 3 euros)

Primer premio: 40.000 euros.

Segundo premio: 12.500 euros.

Tercer premio: 5.000 euros.

Cuartos premios: 2.000 euros.

Quintos premios: 600 euros.

Pedrea: 10 euros.

Comprueba tus números: pedreas y premios

La pedrea es la segunda opción cuando no te ha tocado un premio mayor. Comprobar tus números del Sorteo de Navidad 2015 es muy sencillo en LAS PROVINCIAS. Puedes consultar en el siguiente enlace los números premiados en el sorteo de la Lotería de Navidad del martes 22 de diciembre de 2015, tanto los premios millonarios como la pedrea y la devolución. ¿Cómo calcular cuánto te ha tocado en la Lotería de Navidad 2015?.

También puedes localizar tus números del sorteo de Navidad y consultar los números premiados en los anteriores sorteos de la Lotería de Navidad y en el resto de sorteos: Euromillones, Bonoloto, Lotería Primitiva, etc...

