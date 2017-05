Juan Avellaneda ficha por 'Cámbiame'

. El diseñador barcelonés Juan Avellaneda se incorpora a la plantilla de 'coaches' de 'Cámbiame', el programa de Telecinco que cambia el estilismo a sus participantes. Sustituirá de forma temporal a Cristina Rodríguez, que ahora está centrada en su faceta como jurado de 'Me lo dices o me lo cantas', nuevo espacio de 'prime time' conducido por Jesús Vázquez que la cadena de Mediaset estrenará próximamente. «Nunca me había planteado salir en televisión hasta que he recibido esta oportunidad. Es un regalo maravilloso que me saca de mi zona de confort», explica Avellaneda.