Ayer fue Xavier García Albiol a 'Los desayunos' y lo primero que hizo fue elogiar el «plató espectacular» y la «taza preciosa». Las novedades. «No, si el equipo gusto tiene», dijo Sergio Martín. El programa de La 1 ha cambiado ese plató que parecía el de un quizshow. Del presentadorcito sentado en su propia mesita han pasado a una mesa circular donde se sientan todos, conductor incluido (aunque también se pasea entre las grandes pantallas añadidas). Como el resto sigue igual, el programa sigue igual. Ese Graciano Palomo, madre mía. Anabel Díez acabó yéndose a 'Espejo público'. ¿A quién extraña?

Me pasa con 'Los desayunos' como a Pablo Echenique con Ignatius Farray, me produce ternura. El humorista había dicho en 'La vida moderna' sobre Vistalegre II: «Es el momento de la unión. Una cosa de la que me di cuenta es de que toda la gente [del Congreso] eran seres pluricelulares. Toda la gente menos Echenique eran pluricelulares. Echenique es una célula que ha salido mal, pero no hay peligro porque no se puede reproducir». Echenique contestó: «Siempre me han generado respeto los que se meten conmigo a lo bestia. Menos Ignatius Farray, que me genera ternura». Y Bertín Osborne pidiendo perdón por su comentario inocente y bienintencionado sobre niños autistas. Luego cuenta chistes de gangosos con leprosos y no pasa nada (pero es que no tiene que pasar nada).

Al final de 'Los desayunos', Albiol firmó el cristal de una cámara que se le acercó, como Rafa Nadal en los torneos de tenis. Y Sergio Martín: «Se lleva una taza y el maravilloso recuerdo de haber compartido un desayuno con nuestros analistas». ¿No es adorable? Me produce tanta ternura como Emma Ozores de experta informática en 'GHVIP'. A lo Chloe O'Brian de '24', Marshal Flinkman de 'Alias' y Aram Mojtabai de 'The Blacklist' a la vez. Aunque lo único que ha hecho ha sido conectarse a internet y acceder a información de fuera con el ordenador que tienen. Conectarse y confesarlo, que seguramente todos están haciéndolo. La ingenuidad de Emma Ozores compite con la de cambiar el decorado de 'Los desayunos'.