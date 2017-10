Vecinos de Tavernes denuncian la falta de personal para los entierros en el cementerio Acceso principal al cementerio municipal de Tavernes de la Valldigna. / c. gimeno El trabajo en solitario de un único operario imposibilita que el empleado coloque el féretro en el nicho y accione el elevador C. GIMENO TAVERNES. Jueves, 26 octubre 2017, 00:38

Dos personas pertenecientes a la brigadas de Obras del departamento municipal de Servicios son los que se encargan de forma habitual de los trabajos derivados de un entierro en el cementerio de Tavernes. Pero, cada una de ellas trabaja de forma continuada durante siete días y descansa la siguiente semana por lo que nunca coinciden ambas, salvo en contadas ocasiones. Debido a esta circunstancia, de forma habitual solo hay un trabajador que atiende los servicios que se precisan para dar sepultura a un fallecido en el camposanto de la capital de la Valldigna.

El trabajo en solitario de un único operario imposibilita que un solo trabajador pueda realizar la colocación del féretro en el nicho y a la vez manejar la carretilla elevadora que se precisa si el lugar para enterrarlo está en una planta superior, porque es necesario que alguien accione la maquinaria desde el suelo.

La concejal responsable del cementerio, Llum Sansaloni, explicó que aunque, hasta ahora, hay dos operarios asignados al cementerio, este personal realiza jornada continuada, es decir, trabajan siete días seguidos y descansan otra semana. Por lo que uno y otro se turnan para atender el camposanto y en caso de haber algún entierro, sólo hay un operario disponible siempre.

Según ha podido saber este periódico cuando se trata de entierros en casetas familiares o fosas profundas sí que van dos operarios, pero si son nichos comunes únicamente hay un trabajador, lo que imposibilita manejar el elevador y colocar el ataúd en el nicho al mismo tiempo.

Sansaloni matizó que en los meses previos a la festividad de Todos los Santos sí que se refuerza el servicio con otra persona para que sean dos trabajadores los que estén adecuando el cementerio para el 1 de noviembre. El resto de meses, la necrópolis solo cuenta con un enterrador físicamente allí para soterrar a las personas fallecidas.

Incidente

Esta situación laboral provocó hace unas semanas un pequeño incidente durante un entierro, ya que estuvo a punto de caer un féretro desde una tercera planta de nichos mientras se procedía a dar sepultura al difunto. El operario municipal estaba sobre la carretilla y desde abajo tuvieron que accionarle el elevador para poder trabajar adecuadamente. Un error en el manejo propició que la plataforma elevadora se inclinara y casi cayó el ataúd al suelo. El manejo de carretillas elevadoras requiere una formación especial. Además, se trata de una herramienta municipal y únicamente debería ser accionada por personal de la brigada debidamente formado.

Varios vecinos del municipio han lamentado esta situación y han denunciado lo que está ocurriendo en el camposanto: «Resulta muy triste ver que sólo hay un trabajador en el cementerio en una ciudad como Tavernes. En el entierro de un familiar nuestro casi se cae el ataúd y los restos de un difunto al haber un error en el manejo de la carretilla. Una persona sola no puede hacer un entierro en un nicho que está en alto. Los operarios le ponen mucha voluntad, pero no pueden trabajar solos y más en una cosa tan sensible como es un funeral», comentó Vicente, quien hace poco enterró a un familiar en la Vall.

Recientemente ha habido problemas a la hora de designar a personal en el cementerio. Los trabajadores pertenecen a la brigada municipal y no todos los operarios están dispuestos por igual a ocuparse del camposanto. Semanas atrás se generó cierta polémica entre gobierno y empleados para cubrir este servicio.

Además, los domingos no se pueden realizar entierros, de forma que cuando se produce una muerte el sábado, la familia debe esperar dos días para poder soterrar a su allegado. Son circunstancias que sorprenden en una ciudad que casi alcanza los 18.000 habitantes.

Futuras inversiones

Por otra parte, Sansaloni indicó a LAS PROVINCIAS que se prevé realizar una inversión de 100.000 euros para construir unos 60 nuevos nichos en la futura ampliación del camposanto vallero. Las obras están prevista que arranquen tras pasar la festividad de Todos los Santos.

La concejal espera ejecutar antes de que finalice el año otras mejoras sobre el cementerio. En concreto, hay previsión de retirar unas planchas de fibrocemento del edificio que tiene ascensor en la zona este del cementerio. La edil espera que se sustituyan estas planchas por otras de materiales más actuales.