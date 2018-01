El único edil de Canviar Xeraco amenaza a PSPV y Compromís con dejar el gobierno Iván De los Ángeles, Francesc Serralta y José Tejada firman el pacto de gobierno en 2015. / lp El independiente convoca a una reunión a ambos grupos de donde saldrá la decisión de continuar adelante o no con el ejecutivo tripartito ROCÍO ESCRIHUELA XERACO. Miércoles, 17 enero 2018, 00:17

Tras dos años y medio de legislatura compartiendo gobierno con PSPV y Compromís, la asamblea Canviar Xeraco está planteándose su futuro inmediato. La formación que lidera el único edil del ejecutivo, Iván De los Ángeles, ha citado a sus socios en la corporación municipal para «tratar todos aquellos puntos que esperábamos ver cumplidos y que hasta ahora no hemos logrado».

Una reunión, que se vislumbra como una amenaza para romper el pacto ya que según ha señalado la formación local en las redes sociales, «servirá para fijar las condiciones para valorar si continuamos en el gobierno, o bien nos pasamos a la oposición dejando un ejecutivo con PSPV y Compromís y ofreciendo apoyos puntuales siempre desde una posición crítica pero constructiva». El alcalde socialista de Xeraco, José Tejada, confirmó a LAS PROVINCIAS que la cita a tres bandas se producirá mañana.

En pocas horas podrán despejarse las dudas tras calificar la propia formación independiente que «están estancados». Según han explicado en un comunicado, tras una reunión de la asamblea de Canviar Xeraco, han hecho balance de «unos años productivos y que han representado muchos cambios, llegando a cumplirse buena parte de nuestro programa electoral a pesar de compartir gobierno con partidos muy diferentes».

La formación acusa a sus socios del ejecutivo de «decidir unas cosas y terminar realizando otras»

Pero a pesar de estas circunstancias, la formación local asegura que «se han dado cuenta de que no estamos consiguiendo avanzar en diversos temas, diluyendo así nuestro proyecto y la ilusión que nos llevó en 2015 a que nuestros votantes confiaran en nosotros».

Además, ante la situación actual, Canviar Xeraco acusa a sus socios de gobierno de «decidir unas cosas y terminar realizando otras», de modo, que «se toman decisiones que después no se respetan y comunican una cosa a la ciudadanía y realmente no se llevan a cabo de la misma manera que han dicho o incluso se entra en conflicto con otros municipios por no comunicarse».

Otras de las razones que señala la formación independiente para mostrar su descontento con PSPV y Compromís es que en algunas situaciones «no hemos sido capaces de obtener el apoyo de ambos y hemos acabado sumergidos en el legalismo y la inactividad».

La última de las razones que esgrime la formación que lidera De los Ángeles señala que «han sido múltiples las ocasiones en las que hemos tenido que ceder en decisiones en las que no estábamos de acuerdo, incluso en aquellas que sobrepasaban nuestras líneas rojas, y hemos notado que no hemos recibido el mismo trato». Del mismo modo, el comunicado apunta que «concejalías ajenas pretenden tomar decisiones de nuestros ámbitos de actuación sin consultar antes al equipo de gobierno».

En la actualidad, De los Ángeles es el máximo responsable de las áreas de Recursos Humanos, Medio Ambiente, Juventud, Participación Ciudadana y Protección Animal, tras firmar el pacto de gobierno en 2015. A la cita, prevista para mañana, no podrá asistir el alcalde, que estará al frente de la delegación de Xeraco en Fitur. Por parte del PSPV, acudirán el edil de Educación y Cultura, Juanjo Escrivá, y Ferran Bofí, secretario socialista y exalcalde del municipio.