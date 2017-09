«Mis tíos me sacaban de fallera con un capazo con sólo un mes» FMI. La familia de Núria pertenece a la falla Mártirs donde participan activamente . / lpNúria Llopis desfila en la ofrenda de flores. :: fdf Núria Llopis Carrasco fallera major infantil de GandiaLa pequeña se muestra ansiosa por que empiece su año aunque la sensación agridulce se saber que el 19 de marzo todo acabará LEYLA GALLEGO GANDIA. Sábado, 16 septiembre 2017, 00:06

A sus 10 años, Núria Llopis cumple su sueño de ser la máxima representante de todos los niños falleros. Esta pequeña, de sonrisa imborrable, espera ilusionada la llegada de todos los actos.

- ¿Desde cuándo eres fallera?

- Cuando apenas tenía una mes, me vistieron de valenciana. La primera imagen que recuerdo de estas fiestas, es estar paseando por las calles de Gandia dentro de un capazo que mis tíos llevaban.

- ¿Alguna vez te has perdido la ofrenda de flores a la virgen?

- Desde aquel año, cada 18 de marzo he vuelto a la plaza Mayor para darle mi ramo de flores a la virgen.

- ¿Qué es lo más te molesta del traje de fallera?

- Lo único que me molesta un poquito son los zapatos, pero siempre me pongo los de tacón. Son los que más me gustan y me prefiero aguantarme.

- El presidente de la Junta fue a tu casa una noche y la mañana siguiente cuando volviste al colegio aún no se había hecho público tu nombre, ¿tuviste que guardar el secreto?

- Me dijeron que esa mañana aún no lo podía contar y me puse bastante nerviosa. Por suerte, a mi clase viene la hija de uno de los miembros de la Federación de Falles y cuando me vio la cara de tensión me dijo: "yo lo sé, tranquila". Ella estuvo conmigo todo el día y finalmente, nadie se enteró.

- Desde ese día tu rutina ha cambiado mucho, ¿tienes tiempo para estudiar?

- Me he tenido que comprar una agenda en la que me anotó todo lo que tengo que hacer para que no se me olvide nada. Además, los días que tengo actos en otros sitios y tengo que estudiar me llevo los libros en el coche para aprovechar el tiempo.

- Vienes de una gran familia fallera, ¿qué consejos te han dado?

- Me han dicho que esté tranquila, que ellos me van a ayudar en todo lo que necesite. También me dijeron que no tengo porque ponerme nerviosa, ellos lo tienen todo bajo control.

- ¿Cómo llevas el tema de hablar en público? ¿Te pones nerviosa?

- Depende de la gente que haya mirándome en ese momento me pongo más o menos nerviosa, pero ya lo llevo mucho mejor. Con el paso de los meses me he ido acostumbrando.

-¿Qué acto esperas con más ilusión?

- La Crida, porque ese día me dirigiré a toda Gandia. Ese día empezará la cuenta atrás para los días grandes las fallas. También tengo ganas de que llegue el festival infantil porque bailaré con los miembros de varias comisiones y de la Junta.

- Un lugar de Gandia en el que te perderías...

Si tuviera elegir un sitio de Gandia me quedaría con el mirador.