«Tener a mi familia siempre cerca me ha ayudado a superar malos momentos»

GANDIA. Jueves, 1 febrero 2018, 00:37

El jugador gandiense Pablo Vázquez cumple sus primeras semanas como profesional en el Alcorcón, después de que el conjunto madrileño confirmara su contratación en el mercado invernal en sustitución del veterano David Navarro. El central recala de esta forma en la Segunda División del fútbol español después de su paso por Ontinyent, Almería y Córdoba donde jugó con los filiales y llegó a debutar con el primer equipo en Copa del Rey.

Para Vázquez, de 23 años, su llegada a Alcorcón supone un paso más en su corta carrera: «Llevo una trayectoria un poco complicada. Después de 2 años en Tercera y 2 en Segunda B me llega esta oportunidad y voy a intentar aprovecharla. La llamada del Alcorcón supuso una gran alegría para mí y toda mi gente».

Las sensaciones en estos primeros días con su nuevo club no pueden ser mejores: «Me han recibido muy bien, incluso por encima de mis expectativas. Es un club muy familiar, muy cercano, con la gente volcada para que estés bien y la verdad es que me siento muy a gusto y agradecido». La baja de David Navarro precipitó su llegada y espera estar a la altura: «Sé que su marcha me abrió las puertas y espero responder a las expectativas y hacerme un hueco en el equipo».

El equipo está en una situación comprometida y más en una liga tan exigente e igualada. Sobre el próximo rival dijo: «El Zaragoza viene en buena dinámica y nosotros estamos a 3 puntos del descenso y con lo competitiva que es la liga, cualquier partido es importante». La Liga 123 es una de las más competitivas del fútbol europeo y son muchos los clubes históricos que juegan en ella.

Pese a llegar al Alcorcón con la competición en el ecuador, a Vázquez todavía le quedan partidos apasionantes: «Nos quedan desplazamientos muy bonitos de rivales directos en algunos casos. Tenemos que ir a Barcelona, Granada y Almería. Vamos a disfrutar con lo que nos viene pero sabiendo lo complicado que es puntuar cada domingo».

El partido ante el Zaragoza se jugará el sábado a las seis de la tarde. El Alcorcón es decimosexto con 29 puntos, mientras que la zona de descenso la marca el Almería con 27 al que acompañan el Córdoba, Sevilla B y Lorca.

La familia de Pablo ha estado siempre a su lado y son vitales para el futbolista: «Mi familia estuvo conmigo la primera semana un poco ayudándome a la adaptación. Es muy importante para mí porque siempre han estado a mi lado. Lo estuvieron cuando iban mal las cosas y ahora que parece que van mejor también es fundamental para mí contar con su apoyo y para cualquier jugador».

El gandiense ya sabía lo que era jugar en la elite puesto que con el Córdoba debutó contra el Cádiz en Copa del Rey, pero el cese de José Luis Oltra le perjudicó y cambió una progresión que parecía le iba a hacer fijo en la primera plantilla. Ahora vuelve a dar este paso que tiene a su ciudad natal pendiente desde el primer día: «Me siento muy respaldado por la gente de Gandia y agradezco ese apoyo porque ayuda pelear cada día por ser mejor».