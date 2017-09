Tavernes y Portuarios buscan su primera victoria en casa ante equipos asequibles Àlex Gascó, junto a Bertó, Martí y Carles, en su primer entrenamiento con la UE Gandia. / lp El UE Gandia visita al potente Atzeneta con la baja de Joan Císcar, que podría estar varias semanas en el dique seco S. ROCA GANDIA. Sábado, 16 septiembre 2017, 00:05

El Tavernes abre hoy la jornada en el grupo tercero de regional preferente enfrentándose en casa al Carcaixent a partir de las cinco y media de la tarde. El conjunto vallero ha prepado el partido con el único objetivo de conseguir la victoria después de que el inicio liguero se saldara con una derrota en casa ante el Tous.

El técnico Carlos Montes reconoce que no fue el mejor estreno ante la afición, pero está convencido de que su equipo, tras el buen nivel mostrado la semana pasada, dará el nivel que todo el mundo espera.

Su rival de hoy, el Carcaixent, suma ya cuatro puntos y se confirma como uno de los equipos que podría dar la sorpresa en este campeonato. Con sólo un punto, conseguir la victoria devolvería la confianza al equipo y la ilusión a los aficionados.

Media hora más tarde, y en el Fort Llopis del Grau de Gandia, el Portuarios recibe la visita del Canals. Se trata de un duelo de equipos necesitados puesto que ninguno de los dos ha conseguido sumar punto alguno en las dos primeras jornadas.

El capitán Micki quiso restar importancia al mal comienzo del campeonato: «Hay que tener paciencia, es verdad que somos un equipo muy joven con gente nueva en la categoría pero estoy seguro que trabajando bien vamos a sacar pronto mejores resultados» y añadió: «la clave del Portuarios en los últimos años ha sido el trabajo y en eso es en lo que nos tenemos que centrar». El delantero apeló a la unidad del equipo: «En los momentos en los que no salen las cosas es cuando tenemos que estar más unidos y creo que en eso el grupo de este año no va a tener problemas». El UE Gandia cerrará la jornada mañana a partir de las cinco y media de la tarde en Atzeneta. El equipo de Esteban Cana viaja con la baja de Joan Císcar que ya no pudo actuar en la última jornada y que podría estar alejado de los terrenos de juego delantero varias semanas por un problema en la rodilla.

Un contratiempo más para el conjunto viola que está viendo como en estas primeras jornadas no puede contar con la totalidad de la plantilla por lesiones o por ausencias laborales.

Esteban Cana alabó el potencial del rival: «Para mí es la mejor plantilla de la liga; pero si por algo nos hemos caracterizado estos meses ha sido que nunca nos entregamos sea cual sea el rival. Trataremos de darlo todo pese a las bajas». Además de Joan Císcar, tampoco podrán jugar Izan, Alex Gascó y David Molines.