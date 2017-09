Rubio: «La pretemporada ha servido para confirmar que los nuevos son lo que queríamos» Jugadores del Hispagan, durante un entrenamiento en el pabellón. / lp El Hispagan Gandia llega al ecuador de su preparación con la exigencia de dos partidos consecutivos ante Albacete y Paterna S. ROCA GANDIA. Viernes, 22 septiembre 2017, 01:10

El Hispagan Gandia cumple tres semanas de preparación con Víctor Rubio intentando encajar las piezas de un puzzle renovado y un planteamiento diferente al de los últimos años. Esta semana se cumplen 21 días desde el arranca de los entrenamiento y quizá sea la más exigente con dos partidos consecutivos este fin de semana: «Nos espera un final de semana bastante duro, pero para eso estamos para acumular trabajo; aún nos queda la mitad de la pretemporada».

«El sábado es un plus porque nos enfrentamos a un equipo de Leb Plata y aunque ellos ya están a punto de empezar la competición y están en plena puesta a punto final, lo vamos a afrontar como lo que es, un partido bonito y duro a la vez», agregó. El Hispagan jugará al día siguiente, el domingo, ante el Paterna que eliminó el miércoles al Valencia Basket por 70-93 dentro de la Liga Valencia .

Para Rubio han sido días de aprendizaje colectivo, de conocerse unos a otros y de empezar a repartir los roles del equipo, pero también para analizar a los nuevos fichajes: «Estas primeras semanas han servido para confirmar que afortunadamente los fichajes son lo que esperábamos, aunque somos conscientes de que somos un equipo por hacer».

«Los extranjeros aunque se tienen que adaptar al baloncesto europeo están muy integrados al club y a la ciudad. Podemos parecer una plantilla con rotación corta, pero tenemos un margen para poder fichar algo más adelante, o incluso darle más minutos a los más jóvenes», dijo Rubio

Sobre el técnico del conjunto gandiense dijo sentirse muy satisfecho e ilusionado: «Su llegada al equipo es una motivación más para mí como entrenador. Tenemos la ambición de que puedan jugar más de lo que la gente se piensa, pero eso ya se verá». Sobre sus primeras impresiones sobre ellos dijo: «Están trabajando muy bien con Dani Orengo en la parte física. Cada día me encuentro un informe positivo al respecto. En la pista me he encontrado también cosas positivas».

«Sergi Bordes más maduro de lo previsto, pero con ese desparpajo de los jóvenes que también me encanta. Me gusta la tranquilidad de Nedas, el descaro y punto de ilusión de Kleijan y me ilusiona ver como Dani Muñoz se pega todos los días con Pope y va creciendo cada día en un baloncesto de hombres. Estamos contentos con ellos pese a que el salto es muy grande», apostilló

Para Víctor Rubio se trata de una temporada diferente, con un planteamiento diferente, pero que sigue teniendo la misma exigencia que en año anteriores: «Entrenar en casa tiene sus cosas positivas y otras que no lo son tanto. Las exigencias son siempre las mismas, pero por encima de todo está la ilusión de entrenar a tu equipo».