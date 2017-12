El retraso de permisos de BBC y NO-DO obliga a aplazar un documental de la guerra civil

El gobierno de Oliva ha dedicido aplazar a 2018 la finalización del documental 'Els Camins de la Memòria', una obra que pretende recuperar testimonios y piezas audiovisuales de la Segunda República, la guerra civil y la posguerra. El motivo es el retraso en la llegada de permisos para utilizar imágenes de la época. Estas autorizaciones se esperan del Archivo Histórico del NO-DO, de la Biblioteca Nacional y de la BBC.

Todos estos organismos acumulan datos, testimonios e imágenes relacionadas con Oliva de los tres momentos que el documental quiere abordar. Esta pieza pretendía acabarse este año, con una ayuda de casi 13.000 euros, otorgada por la Conselleria de Justicia.

Pese a que el trabajo está adelantado, como indicó el edil de Patrimonio, Vicent Canet, «no se ha finalizado a tiempo» y el Consell, por tanto, no otorgará el dinero. «El trabajo se ha hecho, pero los permisos de los organismos no han llegado y no se pueden difundir sus imágenes», agregó el edil de Compromís.

El documental que está elaborando Oliva también contará con testimonios de niños de la ciudad que fueron llevados a Rusia durante la contienda y que enviaron desde la entonces URRS «tarjetas sonoras a sus familias». «Eran unos pequeños discos, dentro de una postal, donde los pequeños contaban a sus padres y familiares cómo estaban», agregó.

El edil aseguró que este es un proyecto ambicioso, que además irá acompañado de una aplicación para móvil que indicará los puntos más importantes de la Ciudad Ducal de las décadas de los años 30 y 40 del siglo pasado.

Presentación de la pieza

«El plan sigue adelante. En cuanto lleguen los permisos el documental verá la luz y nos acogeremos a la misma línea de ayudas de 2018», precisó el concejal. Lamentó que la burocracia de estas instituciones hayan provocado la demora, pero remarcó que el trabajo está casi acabado y que en breve se presentará.

Desde el PSPV de Oliva ven las cosas de otra forma. El portavoz de esta formación, Carlos Mengual, aseguró que lo que realmente ha pasado es que el gobierno local «ha perdido otra subvención, la tercera en pocos meses». «Esta iniciativa nos parecía más que interesante, ya que recogía distintos aspectos patrimoniales e históricos y tenía una buena acogida turística, ya que presentaba a través de las nuevas tecnologías, puntos de relevancia histórica», concluyó.