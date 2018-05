«Recomendaría comprar el coche que cumpla las necesidades que uno tenga» La edil de Políticas Económicas de Gandia, Alicia Izquierdo, en el mirador del Serpis. / àlex oltra El sector automovilístico convierte durante tres días al centro histórico de Gandia en el mejor escaparate para la venta de vehículos y motos Alicia Izquierdo Concejal de Políticas Económicas de Gandia ROCÍO ESCRIHUELA GANDIA. Viernes, 4 mayo 2018, 00:23

La Ciudad Ducal se convierte desde hoy en un gran escaparate automovilístico que pone al alcance de los visitantes casi 30 concesionarios donde pueden adquirir vehículos nuevos, de ocasión y de dos ruedas con los mejores descuentos. La edil de Políticas Económicas hace balance del auge del sector automovilístico en la comarca, que sitúa a la Safor por debajo de la media en la antigüedad del parque móvil.

-¿Cuál es la clave del éxito de la Fira del Motor?

-Hay dos factores importantes, el enclave y los precios. Otras ferias, están en lugares cerrados y estéticamente son poco atractivas. Uno de los éxitos es que mucha gente vine a pasear, a pasar el día, a comer, de compras. Ofrecemos el 'rovellet del ou' de la ciudad. Está montado en el centro histórico y patrimonial. Son 20.000 metros cuadrados de exposición abierta. Es muy atractiva de ver, a otros lugares no vas si no quieres comprar un coche, pero aquí vienes a pasear y acabas comprando un coche. El otro gran atractivo son los precios. La gente sabe que el coche que quiere si lo compra aquí, le sale más barato.

-Cuando se plantea montar la feria y se piensa en traerla al centro de la ciudad, ¿ya se hace con el objetivo de que sea más atractiva?

-No tenemos ningún espacio cerrado de unas dimensiones considerables para montar una feria de este tamaño. Nos planteamos directamente hacerla al aire libre porque tampoco existía la posibilidad de tener ese espacio. De todos modos, en Gandia tenemos una cultura muy importante de realizar los eventos en la calle. Nos gusta, es el espíritu fallero y la cultura del Mediterráneo.

-A pesar del riesgo de las condiciones meteorológicas

-Sí, el año pasado llovió una tarde, y se notó. Los concesionarios tuvieron que limpiar todos los coches. Otra parte del éxito es el buen tiempo, pero como eso no depende de nosotros.

-Cada año va a más y ya estamos en 20.000 metros cuadrados. ¿Hay un límite de espacio?

-El año pasado ampliamos el último tramo del paseo de Germanías y en esta ocasión lo volvemos a hacer con Land Rover y Jaguar, es muy espectacular porque hablamos de una gama muy alta. En las zonas más céntricas y de más paso ponemos las marcas más populares, las que más busca la gente. Los coches de marcas de más alta gama vienen porque les gusta hacerse publicidad y consideran que la muestra de Gandia ya es una buena feria para exponer.

-Cada año aumentan las ventas y los ingresos, ¿puede ir a más o hay un tope?

-En algún momento esta tendencia se frenará porque no se puede crecer tendiendo al infinito, es imposible. En algún momento se estabilizará, pero a nivel de montaje, este año estamos repitiendo espacios, las marcas van al mismo lugar. Eso a nivel de marketing es importante porque la gente se acuerda de dónde estaban el año anterior. El sector considera que la venta de coches marca la salida de la crisis y sí que se ha notado, pero estamos en unas cifras donde se venden más coches, pero ha bajado el número de ingresos, por los modelos o marcas. Encontramos coches desde 6.000 euros hasta 70.000, entonces no es lo mismo. El año pasado el impacto económico por la venta de vehículos estuvo en seis millones con una media de 20.000 euros el coche. El sector comenta que la tendencia es al alza, a seguir creciendo, pero con las mismas ventas que el año pasado, ellos apuntan que se darían por satisfechos.

-¿Juega a favor de la Fira del Motor el dato de que tenemos el segundo parque automovilístico más viejo de Europa?

-Cuando hablo con los concesionarios ellos alucinan porque tenemos un parque móvil con una media de antigüedad de 12 años, que son muchos. Eso quiere decir que tenemos coches circulando de más de 20 años, con el peligro que eso representa para la seguridad vial. Los coches nuevos llevan unos sistemas de seguridad cada vez mejor, airbags, sistemas de anclaje. Es un buen momento con las ofertas de la feria y las ayudas para renovar el vehículo. La antigüedad del parque de la Safor está un poco por debajo de la media, y creo que la feria de Gandia y también la de Oliva han ayudado a la renovación de coches en la comarca.

-¿Cree que hay suficientes medidas de seguridad en los vehículos?

-Yo creo que sí, pero al final el mejor sistema de seguridad somos los conductores. La conducción con prudencia es lo más importante, la conducción con precaución es la mejor medida de seguridad. Es cierto que los materiales de coches han mejorado, también las sillas de bebé, que ahora va a contramarcha, y es más seguro, antes eso no se hacia. La educación vial es lo que nos salva. Cuando ves accidentes no es porque haya fallos en los coches, normalmente suele ser por conducción temeraria, exceso de velocidad, consumo de sustancias, despistes o somnolencia. Ahora hay sistemas de detección de todo, las nuevas tecnologías están ayudando mucho a los sistemas de seguridad.

-¿Se considera buena conductora?

-Sí, siempre me he considerado muy buena conductora. No he perdido ningún punto del carnet, hace 15 años que conduzco y me atrevería a decir que no tengo ninguna multa. Conduzco muy lenta y soy muy prudente conduciendo. Además, tengo que reconocer que me gusta mucho el transporte público y lo uso siempre que puedo. Cuando era más joven tuve un accidente grave, pero fue culpa del otro vehículo por un mal adelantamiento. El problema a veces no es de uno mismo, sino de los otros.

-¿Qué coche recomendaría para comprar?

-No voy a decir marcas de automóviles, pero yo recomendaría comprar el coche que cumpla las expectativas y las necesidades que uno tenga. Muchos kilómetros, diesel; pocos, gasolina. Tienes que pensar qué vas a hacer y para qué vas a dedicarlo. Si vas a tener familia, si es un capricho. No es lo mismo comprar un coche con 20 años que con 60. El estudio se hace acorde a las necesidades de cada uno. Al final, el mejor coche es el que se adapta a las necesidades que tiene una persona.