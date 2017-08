Quejas vecinales por la descarga de dos camiones de abono ante una vivienda rural de Tavernes El abono descargado. / c. gimeno C. GIMENO TAVERNES. Sábado, 26 agosto 2017, 02:13

Las costumbres agrícolas en ocasiones chocan y generan conflictos de intereses difíciles de resolver con agrado para ambas partes. Es el caso que ocurrió la tarde del jueves en Tavernes. Un camión de sustrato orgánico vegetal descargó una bañera completa a escasos metros de Casa Cohet, una vivienda con más de un siglo de historia ubicada junto al Camí Real. María José, la residente de la casa, se quejó del fuerte olor que desprendía el abono y de la cercanía que se encontraba de la casa y apuntó: «nos tendremos que ir porque aquí no se puede estar». Los propietarios consideraban que era un abuso hacer el vertido tan cerca de su residencia.

En el lado contrario estaba el agricultor que había realizado la descarga, Javier Escrihuela, que en este caso es también concejal de Agricultura, aunque estaba trabajando a título particular y no como concejal. Escrihuela señaló a LAS PROVINCIAS que «se trata de abono vegetal y no animal, se ha descargado en una zona cero donde se puede dejar para que un día después llegue otra bañera del mismo sustrato y pueda ser introducido el abono en el campo en cuestión. En un día quedará resuelto y las ordenanzas permiten que se haga esto, como se ha hecho siempre». Las molestias duraron 24 horas ya que ayer al mediodía el abono ya había sido retirado.

La descarga se realizó junto al camino rural que enlaza con el Camí Reial, en una zona presumiblemente con servidumbre de Diputación, pero también es cierto que a unos cinco metros hay una casa habitada desde hace muchos años. Un conflicto que ni la propia tradición puede resolver.