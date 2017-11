El PSPV acusa al PP de dejar pagos pendientes en la obra del Trinquet de Gandia Ó.D. GANDIA. Sábado, 18 noviembre 2017, 01:08

El coordinador de Economía de Gandia, Salvador Gregori, lamentó que el PP reclamara esta semana que la Diputación costeara las obras de finalización del Trinquet «tras dejar por pagar casi toda la actuación que se realizó en la pasada legislatura».

«El PP afirmó que la obra era a coste cero y no fue así. Este gobierno ha pagado más de un millón de euros que Torró dejó pendiente. De hecho no estaban firmadas las certificaciones de obra y no llegaron las ayudas provinciales», aseguró. En ese sentido, dijo que aún queda pendiente alguna partida menor por abonar y que el ejecutivo de Gandia buscará ayudas para acabar la obra en 2018 o tendrá que asumir el coste de la actuación con dinero público, es decir, «de todos los ciudadanos», finalizó.