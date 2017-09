Sin profesor de Religión en el Jaume II de Tavernes desde el inicio de curso Estudiantes de cuatro curso de Secundaria y primero de Bachillerato llevan sin docente desde que comenzaron las clases el día 11 ROCÍO ESCRIHUELA TAVERNES. Sábado, 30 septiembre 2017, 00:59

Los problemas en el instituto Jaume II El Just de Tavernes no son únicamente de infraestructura, tal y como ha denunciado LAS PROVINCIAS, esta semana. A la actuación urgente que necesita el centro educativo se une ahora la ausencia del profesor de Religión, ya que la Conselleria de Educación todavía no ha adjudicado la plaza.

Desde que el pasado 11 de septiembre los alumnos comenzarán las clases, están sin docente que les imparta dicha materia. Son numerosos los alumnos afectados, ya que la asignatura es obligatoria en los cuatro cursos de Secundaria, mientras que es optativa en 1º de Bachillerato.

De este último curso, son una treintena de alumnos los que han escogido dicha materia para este año, y en ellos radica la principal preocupación, ya que esta asignatura les cuenta para obtener su nota media de cara a elegir estudios universitario cuando les llegue el momento.

Ante tal situación, la dirección del centro reunió el jueves a los padres de los alumnos de Bachillerato para explicarles la situación en la que se encuentran y conozcan de primera mano los motivos de la ausencia del profesor. La directora, Esperança Micó, apuntó a este periódico que se trata de «una situación que no hemos tenido nunca en el centro». En la cita con las familias, Micó pidió tranquilidad a los padres, pero les reconoció que «la adjudicación de los profesores de Religión es diferente al resto de docentes y todo depende de la Generalitat».

Padres preocupados

La mayoría de los padres de los alumnos afectados han manifestado su preocupación ante esta situación, aunque desde el centro aseguran que «no podemos hablar de plazos porque desconocemos el tiempo que puede tardar en llegar. Esperemos que sea antes de la primera evaluación».

Los padres no entienden que «el centro ofrezca una asignatura optativa y no puedan impartirla por la ausencia del profesor». Además, han mostrado su inquietud porque desconocen como afectará esta situación a la nota de final de curso de sus hijos.