Sin profesor de Religión desde el inicio del curso Viernes, 2 febrero 2018, 01:16

A los deficiencias del centro se suma la ausencia del profesor de Religión. Desde que se inició el curso en el mes de septiembre los alumnos no tienen clase por la falta de docente. Son numerosos los estudiantes afectados, ya que la asignatura es obligatoria en los cuatro cursos de Secundaria, mientras que es optativa en 1º de Bachillerato, donde más de una treintena de alumnos han mostrado su preocupación porque la materia no les contabilizará para conseguir su nota de corte para acceder a la universidad. Según han comentado varios padres a LAS PROVINCIAS no confían en que el Consell mande a ningún profesor a estas alturas de curso y se muestran resignados ante esta situación.