EU da el primer paso y propone reeditar Més Gandia incluyendo a Podemos Nahuel González, ayer en la sede de Esquerra Unida de Gandia. / lp Compromís ve factible repetir la coalición, tras consultarlo con las bases, mientras que considera menos probable extender el pacto a otros partidos Ó. DE LA DUEÑA GANDIA. Jueves, 12 abril 2018, 00:21

Esquerra Unida (EU) ha sido la primera formación en mostrar su intención de reeditar la coalición electoral Més Gandia, integrada por este partido de izquierdas, Compromís y Esquera Republicana del País Valencià (ERPV).

El encargado de dar a conocer la apuesta de la agrupación fue el edil Nahuel González, quien defendió la ampliación de esta unión de partidos a otras formaciones de cara a las elecciones municipales de 2019 con la intención de «evitar que el Partido Popular» acceda al gobierno local.

González miró directamente a Podemos, socio de su partido a nivel estatal. El responsable de EU en Gandia resaltó la buena sintonía que ha habido en la coalición durante los tres años que van de legislatura y los resultados positivos que ha dado para la ciudadanía tanto el pacto preelectoral de los tres partidos de izquierdas como el acuerdo de gobierno posterior con el PSPV.

González explicó que su formación ha celebrado una asamblea en la que se llegó a una importante conclusión: la necesidad «de una llamada a la unidad en la izquierda». «Més Gandia se ha consolidado, ha dado muy buenos resultados, pero hemos de ser conscientes de la necesidad de ir a más y ampliar el proyecto», dijo el responsable de EU.

El concejal defendió la necesidad de reeditar la coalición, ya que sería «un desastre» que el PP volviera al gobierno tras la gestión del bipartido y las políticas impulsadas por Més Gandia y PSPV.

Nahuel aseguró que es «un hecho» que la asamblea de Més Gandia está «paralizada», pero añadió que eso no afecta a la buena relación de los ediles y a las políticas que está impulsado el grupo municipal. Esta agrupación lleva «cinco meses» sin reunirse.

Comicios de 2019

El edil justificó esta situación achacándola a que cada partido mira ya a los comicios de 2019. Desde Compromís indicaron a este periódico que la reedición de Més Gandia es factible, es más, Ivà Bonet, portavoz de los nacionalistas, dijo que entre la militancia se percibe «como muy bueno» el acuerdo preelectoral, así como los resultados de sus políticas en el seno del gobierno, como se ha sondeado en algunas asambleas.

Pero esto no quiere decir que la reedición de la coalición se dé por hecha: «En poco tiempo consultaremos a la militancia si quiere que se repita el pacto y será la base quien decida, como en 2015». Lo que no se ve con tan buenos ojos entre los nacionalistas es un pacto con Podemos, relató Bonet. «Esta posibilidad no cuenta con el mismo respaldo, esa es la sensación que se percibe». A esto añadió que una cosa sería «reeditar Mes Gandia» y otra crear otra coalición incluyendo a otros partidos.