La presencia de medusas en la playa de Gandia se reduce un 50% respecto al pasado verano La bandera verde ondea en la playa Nord y el personal de salvamento vela por la seguridad de los bañistas desde su sitial. / L. gallego Cruz Roja asegura que este hecho se debe a la bajada de temperatura del mar en 1,5 grados y los trabajos de la Cofradía de Pescadores LEYLA GALLEGO GANDIA. Viernes, 18 agosto 2017, 00:47

Los bañistas de la playa de Gandia han disfrutado este verano de unas aguas tranquilas y libres de medusas. El número de aguamalas se ha visto reducido en más de un 50%, un hecho que han agradecido tanto el personal de salvamento como los turistas y vecinos que han venido a disfrutar de largas jornadas de sol y playa.

Desde Cruz Roja aseguran que este hecho se debe a dos motivos muy claros. El primero es el descenso de la temperatura del agua en 1,5 grados respecto al pasado verano, ya que el agua caliente es uno de los principales reclamos de la aparición de medusas. El segundo son los trabajos de captura que vienen realizando los pescadores del Grau desde que comenzó la temporada estival.

Una embarcación de la Cofradía de Pescadores sale dos veces por semana a recoger las medusas que se encuentran cerca de la costa durante los meses de julio y agosto. Se trata de una iniciativa del Ayuntamiento, que financia los costes para mejorar las condiciones de los bañistas, y para compensar la reducción de horas de trabajo de los pescadores durante la temporada estival. Las aguamalas que se recogen del mar son rociadas con lejía por los pescadores para más tarde lanzarlas a un contenedor especial para este tipo de deshechos.

Sin incidentes

El responsable de playa de Cruz Roja, Iván Lima, comentó que este ha sido un verano muy tranquilo en el que no ha habido ningún fallecido por ahogamiento. Sin embargo, según el Informe Nacional de Ahogamientos realizado por Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo hecho público esta semana, la Comunitat Valenciana aparece como la segunda región con mayor número de muertes en espacios acuáticos.

En lo que va de verano ya ha habido 49 defunciones en todo el país, 16 más que en el 2016. Estos datos indican que casi el 15% de los decesos de todo el territorio español se han producido en la Comunitat. Cabe destacar que un 80% de los fallecimientos acontecieron cuando personal de salvamento no vigilaba los espacios acuáticos, es decir, las víctimas no estaban bajo su supervisión.

Lima aseguró que los únicos casos en los que han tenido que actuar este verano en la playa de Gandia han sido lipotimias provocadas por las altas temperaturas, y algunas lesiones debidas a golpes o caídas leves.

«La gente no es consciente de lo perjudicial que puede ser la exposición al sol durante varias horas sin hidratación y la debida alimentación», añadió el responsable de playa.

Este año, el mar ha estado más revuelto de lo habitual en esta época debido a las tormentas veraniegas que han acechado el litoral valenciano. La playa Nord ha cosechado este verano más banderas rojas y amarillas de lo habitual, debido al temporal que ha revuelto un mar que acostumbra a estar en calma.

Desde Cruz Roja apuntan que muchos bañistas, en especial los más jóvenes, «no se toman en serio las normas de los socorristas y en más de una ocasión, han tenido que realizar algún rescate con la moto de agua». Aunque Lima añadió que esto suele ocurrir cuando la bandera es amarilla. «Si la bandera es roja y existe prohibición de baño la gente es mucho más precavida, sobretodo, las personas mayores que llevan años viniendo aquí y ya conocen los peligros de las costas valencianas», apuntó.

El jefe de la Policía Local de Gandia, Marc Cuesta, explicó los riesgos innecesarios a los que se someten a diario decenas de personas en el litoral valenciano. «Mucha gente de otras comunidades me dice que ellos están acostumbrados a bañarse durante todo el año, y no entienden que nuestra costa presenta unas características muy peculiares que la hacen tremendamente peligrosa», comentó Cuesta. En caso de no seguir las indicaciones del personal de salvamentos estos tienen la obligación de solicitar refuerzos de los efectivos policiales que se encuentran vigilando la zona.

«Los agentes, normalmente de la patrulla que se ocupan de custodiar la playa, se personan en el lugar e intentan mediar con los bañistas. Es cierto, que a pesar de que los socorristas poseen más conocimientos, la gente prefiere que sea la policía quien les explique cuáles son los motivos de la limitación o prohibición del baño. En el caso de desobediencia, y después de intentar sin éxito que recapacite de su actuación, se procede a la imposición de una sanción económica», explicó el jefe de la policía local.