«Los políticos locales debemos estar del lado de los vecinos, si no desconectan de ti» Asensio Llorca, ayer en la plaza del Ayuntamiento. / ó. de la dueña El alcalde más veterano de la Safor, Asensio Llorca, de Miramar, anuncia su retirada tras siete legislaturas con mayoría absoluta Ó. DE LA DUEÑA GANDIA. Sábado, 23 septiembre 2017, 00:57

Un político de los de antes, de los que anteponen el diálogo y de los que saben que una campaña electoral crispada te da problemas durante toda la legislatura dice adiós a la gestión pública. El alcalde de Miramar, Asensio Llorca, se despide del electorado que le ha aupado durante siete legislaturas con sendas mayorías absolutas, lo que le ha convertido en el edil que más tiempo lleva en el cargo en la Safor.

El regidor se marchará cuando finalice esta legislatura, tras 32 años como concejal, 28 de ellos como alcalde. A sus 59 años aspira a acabar esta última etapa de gobierno y estar más con la familia: «Voy a estar en casa. Muchos de mis seres más allegados no me han conocido de otra cosa que no sea alcalde y es de justicia que les dedique también un tiempo».

Pero Llorca dice haber trabajado mucho «por mejorar Miramar», tanto en el ámbito urbanístico y de servicios a los vecinos, pero sobre todo en el refuerzo de la «atención social». El edil reconoce que la política y la sociedad han cambiado desde que tomó su primera posesión de un acta en 1987.

Desencanto político

El socialista es consciente del problema que sufren los partidos tradicionales: «Hay cierto desencanto por parte de la sociedad y a eso hay que ponerle remedio». «Las grandes formaciones se han alejado, en parte, de los problemas de los ciudadanos. Esto no quiere decir que no los conozcan, pero todo indica que los vecinos no perciben una respuesta a sus males, aunque los políticos estén trabajando por solucionarlos».

De hecho, y con la boca pequeña, Llorca dejó entrever que parte de su éxito durante todas estas legislaturas se puede deber a esa relación cercana con sus vecinos. «Un político, y más los locales, debe estar al lado de sus vecinos para conocer a la perfección cuáles son los problemas que padece, si no desconectan de ti».

En ese sentido, añadió que uno de los aspectos que más hay que cuidar, y que al menos él lo ha intentado, es el social. «Nuestra misión es administrar los recursos públicos y conocer los problemas o carencias para erradicarlos si es posible».

En su caso, puso como ejemplo el impulso de las políticas sociales en 2011: «Fue uno de los años más duros de crisis. No tuvimos duda alguna, nos acogimos al PACSafor, para dar empleo a muchos parados de Miramar, y fomentamos ayudas para vacunas a los recién nacidos que no cubre la Seguridad Social, como la Prevenar, o aumentamos las ayudas al estudio. Las becas son para todas las etapas educativas y llegan a los 800 euros en caso de los universitarios.

Recordó que cuando entró como alcalde Miramar tenía poco más de 900 vecinos: «Era pequeño y tenía una calle de subida y otra de bajada para ir a la playa». No habían rondas. La prioridad era mejorar el urbanismo y dar servicios municipales. El desarrollo del municipio «ha sido «progresivo y equilibrado». Ahora hay un polígono, un casco urbano sin tráfico en el centro y servicios de cualquier ciudad mediana que se costean por sí solos: «Escoleta infantil, colegio, piscina cubierta, campo de fútbol y dos centros de salud».

Población sin deuda

Todo esto se ha llevado a cabo sin la necesidad de «pedir ni un sólo préstamos». «Ni el anterior alcalde, Vicent Falquet, que gobernó de 1979 a 1991, ni yo hemos endeudado al pueblo, es más los ejercicios acaban con superávit».

El secreto es elaborar unos presupuestos reales, en base a los ingresos del año anterior: «Prevemos el 100% de todos los gastos, obras o servicios, y si después llegan subvenciones mejoran nuestra economía. Eso es lo que ha pasado».

Llorca extrae de su experiencia varias conclusiones de cómo tiene que ser la relación con la oposición u otros grupos: «La clave para el diálogo es no ser duro en las campañas electorales ni lanzar ataques personales. Si eso no se produce, el día después de las elecciones es mucho más fácil ponerse a trabajar y llegar a acuerdos, teniendo en cuenta que cada uno va a buscar los intereses de su electorado». El alcalde más veterano de la Safor anuncia su marcha y el PSPV local ya ha escogido a la nueva candidata, Pilar Peiró, actual edil de Turismo y Cultura.