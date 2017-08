La Policía Local advierte a las empresas de vehículos eléctricos sobre su uso Los negocios de alquiler de patinetes y bicicletas de la playa de Gandia se comprometen a controlar la conducción de sus clientes L. GALLEGO GANDIA. Miércoles, 23 agosto 2017, 00:01

El pasado viernes, el jefe de la Policía Local de Gandia, Marc Cuesta, se reunió con los propietarios de las empresas de alquiler de vehículos de movilidad personal ubicadas en la playa de Gandia para advertirles sobre el mal uso que hacen algunos clientes de ellos.

Cuesta informó que durante el encuentro las tres empresas se comprometieron a realizar controles rutinarios sobre el uso que hacen los clientes de sus medios de locomoción. Además, cada usuario deberá circular con el correspondiente chaleco reflectante y debidamente identificado.

También, los agentes que se encuentren realizando la ruta por la playa con los 'seaway' tendrán la obligación de controlar estos vehículos y alertar a los empresarios si ocurre algún incidente e incluso podrán inmovilizarlos. Por otra parte, el máximo responsable de la policía aseguró que aunque «las señales de prohibición estén preparadas, vamos a darles un margen de tiempo a las empresas para que rectifiquen».

Como ya publicó en julio LAS PROVINCIAS, aún no existe una ordenanza municipal específica que regule su uso, pero desde el Ayuntamiento están trabajando en ello desde hace tiempo. «La ordenanza que tenemos no se adapta a la realidad de estos vehículos, ya que no se ha renovado acorde con las nuevas tecnologías. Hemos redactado una nueva propuesta y la hemos enviado a los Servicios Jurídicos para añadirla a la ordenanza actual, y si es correcta, entrará en vigor cuanto antes», señaló la edil de Seguridad Ciudadana, Àngels Pérez.

Y es que a pesar de que la Dirección General de Tráfico (DGT) prohibe su circulación por las aceras, si que contempla la posibilidad de que los propios consistorios den autorización para su uso «en zonas peatonales e impongan las limitaciones que consideren necesarias».

El problema es que existe un vacío legal acerca de estos nuevos vehículos de movilidad personal que han proliferado en los últimos tiempos. Se incluye dentro de esta nomenclatura a los patinetes eléctricos, 'seaway' y monociclos a motor, ya que estos no están considerados como vehículos.