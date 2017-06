Polémica por la comisión de investigación de la Policía Local REDACCIÓN Jueves, 8 junio 2017, 00:03

El pleno del pasado lunes vivió momentos de tensión tras un rifi rafe entre el alcalde, Jordi Juan, y la portavoz del PP, Eva Palomares, por la solicitud hecha por los populares para crear una comisión de seguimiento sobre la Policía Local. Durante la sesión plenaria, Juan tuvo que interrumpir el turno de palabra de la concejal Llum Sansaloni para pedir a Palomares «respeto y educación».

El alcalde vallero le indicó a la popular: «Usted anteriormente me ha insultado y no he querido decirle nada. Sí, usted me ha insultado, pero no tenía el micro y no se le ha escuchado. Usted me ha dicho que tenía poca vergüenza, pero poca vergüenza la tiene usted presentado esta propuesta».

Palomares negó haber insultado a Juan durante el pleno. La concejal popular indicó que sus palabras de «poca vergüenza» eran en defensa a las alusiones que desde Compromís hacían referencia a que su grupo municipal no trabaja en las comisiones a las que acude.