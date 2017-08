El PP pide que se aclare el caso del funcionario Ó.D. Jueves, 31 agosto 2017, 23:52

El PP de Villalonga lamentó ayer que el gobierno haya expedientado a un empleado con la suspensión de tres años de empleo y sueldo, algo que consideran «excesivo». Indicaron que no se han sumado al comunicado de Compromís y las no adscritas al no tener toda la información. «Nos preocupa mucho la situación del empleado, pero queremos conocer qué ha pasado de voz del abogado y de la secretaria. No nos decantaremos por ninguna de las dos versiones hasta haber visto los documentos del expediente disciplinario», concluyeron.