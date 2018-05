«Dos personas de la falla Grau representando a Gandia es un orgullo para la comisión» Júlia Perles y Laura Puig en el balcón del Ayuntamiento. / fdf Las máximas representantes de las fiestas josefinas inician su reinado y ensayan la crida desde el balcón del Ayuntamiento Júlia Perles y Laura Puig Falleras mayores de Gandia ROCÍO ESCRIHUELA GANDIA. Martes, 29 mayo 2018, 23:59

Júlia Perles y Laura Puig iniciaron ayer su reinado con el primer acto oficial horas después de ser nombradas falleras mayores de Gandia para 2019. Con poco tiempo para poder disfrutar del momento, las máximas representantes de las Fallas, acompañadas de sus familias, y del presidente de la Federació de Falles, Telmo Gadea, visitaron el Ayuntamiento donde fueron recibidas por la alcaldesa, Diana Morant, y representantes de todas las formaciones políticas.

Con una risa nerviosa y un poco de sueño, ambas posaron para los medios gráficos y comenzaron su andadura como nuevas falleras mayores de Gandia. En ese primer ensayo general, tuvieron tiempo de asomarse al balcón del Consistorio, e imaginar cómo será el día de la crida. Aunque ayer la plaza no estaba repleta, como lo está ese día. «Sólo de salir al balcón ya nos hemos puestos nerviosas. Y cuando esté la plaza llena no sé como actuaremos», comentó Júlia. «Y eso que hoy no había gente», apuntó Laura, «pero seguro que ese día lo haremos muy bien».

Ambas coincidieron en señalar a LAS PROVINCIAS que va a ser un año muy importante en sus vidas. «Será inolvidable y espero que la gente se lo pase tan bien como nos lo vamos a pasar nosotras», deseó Júlia. «Un año magnífico en el que intentaremos disfrutar al máximo y representar al mundo de las Fallas como le corresponde», añadió Laura.

De momento, y aunque sólo han pasado pocas horas desde su nombramiento, ya han hecho historia. Es la primera vez que en Gandia, las dos máximas representantes son de la misma comisión, en este caso, de la falla Grau. «Se sentirán orgullosos de nosotras porque dos personas de la falla Grau representando a toda Gandia es un orgullo, tanto para nosotras como para la comisión». Laura asegura que se emocionó mucho cuando Telmo Gadea le dijo que la acompañaría una niña de su misma comisión. «A mí me lo dijeron primero, y luego, cuando fueron a casa de Júlia, nos pasaron el teléfono para que habláramos, pero nos dijimos pocas palabras, porque ninguna de las dos podíamos hablar». En la misma línea se pronunció la fallera infantil, «cuando me dijeron que era Laura, me emocioné. Es muy chulo estar con una compañera, a la que conoces, y yo la aprecio mucho», destacó Júlia.

El domingo por la noche, los representantes de la Federació de Falles acudieron a casa de las elegidas para preguntarles si querían ser las falleras mayores. La hermana de Laura fue quien abrió la puerta y ella explica que se quedó «en shock». «Me quedé parada y lo único que decía era no, no. No me lo podía creer, no podía ser. Decía que sí, pero al mismo tiempo no creía que me estuviera pasando esto». Júlia también estaba en casa cuando llamaron al timbre y «apareció Telmo y mucha gente. Yo estaba jugando a cartas con mi madre, que veníamos de una comunión».

Aunque las dos desconocen quien las ha propuesto como candidatas a falleras mayores, aseguran que habrá sido la familia, ya que ambas arrastran un gran legado fallero que ha pasado de generación en generación. Aunque Júlia lo tiene más claro y apunta que seguramente ha sido su madre, que será quien más disfrute este año.

Ambas han formado parte de la corte de honor de las falleras mayores de Gandia en años anteriores y no es del todo nuevo para ellas lo que supone este nombramiento, pero «aunque te lo puedes imaginar porque hemos estado en la corte, las falleras mayores tienen más actos, pero disfrutaremos y nos lo pasaremos bien», indicó Laura.

Los actos que más le gustan a la fallera infantil son la entrega de premios y la presentación, mientras que a Laura le gustan 'les albaes' porque «en nuestra falla son diferentes y este año aún tengo más ganas de que nos vengan a cantar».

Por su parte, durante la recepción, la alcaldesa manifestó que «las Fallas van a regalarles un año maravilloso y estoy segura que sabrán aprovechar la oportunidad y escribir un capítulo en la historia de Gandia». Morant también hizo referencia al distrito marinero de la comisión que aporta en esta ocasión a las dos máximas representantes de las fiestas josefinas: «El Grau y Gandia están ahora más unidos que nunca».