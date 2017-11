La patronal turística aboga por dejar libre de coches la primera línea de playa 7 meses al año Vehículos estacionados ayer en el paseo marítimo de la playa de Gandia frente del Club Náutico. / r. escrihuela El sector empresarial pide al Ayuntamiento de Gandia que valore la prohibición de aparcar desde Fallas hasta el 15 de octubre ROCÍO ESCRIHUELA GANDIA. Miércoles, 29 noviembre 2017, 00:50

Para el sector turístico de la playa de Gandia el verano no solo dura tres meses, sino que hay que ayudar a prolongar la temporada y realizar iniciativas que ayuden en la desestacionalización. Una de las medidas que la patronal turística ha puesto sobre la mesa del ejecutivo es que valore la posibilidad de ampliar la prohibición de estacionamiento en primera línea de playa durante 7 meses.

La Comisión de Turismo de FAES, integrada por la asociación de hoteleros, Aloga y Destí Safor, lanzó la propuesta en la última Mesa de Turismo. Una petición que recogió la edil de Seguridad Ciudadana y Tráfico, Àngels Pérez, también presente en el foro, al que además asistía como público el jefe de la Policía Local, Marc Cuesta. La responsable del departamento indicó que se realizará un estudio «porque es un tema sensible y hay que mirarlo con mucho detalle».

Ampliación de fechas

En la actualidad, los vehículos pueden estacionar en el paseo marítimo todo el año, excepto del 15 de junio al 15 de septiembre. Ahora, desde el sector empresarial quieren ampliar la medida con el fin de prolongar la prohibición durante la temporada turística: desde el 15 de marzo hasta el 15 de octubre. La idea es que desde Fallas, cuando ya aumenta el flujo de turistas, hasta pasar el puente del Pilar, la primera línea de playa esté libre de vehículos.

El presidente de la asociación de hoteleros de Gandia y la Safor, Vicente Frasquet, señaló que desde la Comisión de Turismo «vemos coherentes estas fechas, porque si se tiene lista la playa en Fallas, también podemos establecer la misma medida que durante el verano, porque no supone ningún problema». «Además, no tenemos porque 'desmontar' la playa el 15 de septiembre», añadió. Frasquet señaló que «estas fechas serían clave y nos ayudarían a tratar mejor al turismo, a la vez que no creemos que esta decisión perjudique a nadie. Sería poner la playa a disposición del turista en los meses de más afluencia».

Prohibición total

La alcaldesa, Diana Morant, también valoró la propuesta empresarial y se sumó a la iniciativa con la afirmación de: «Por mí, los quitaría todo el año». La primer edil se comprometió a estudiar la medida, ya que según la munícipe «estamos ocupando la primera línea de manera caprichosa». En ese mismo sentido continúo el máximo representante del sector hotelero de la playa que aludió a «una costumbre aparcar en la primera línea».

Según explicaron en la Mesa de Turismo, en el caso de aceptar la decisión, no supondría ningún incoveniente añadido ya que durante el resto del año, en la época más invernal no hay problemas de aparcamiento en la playa de Gandia. Por su parte, el vicepresidente de FAES, Ramón Soler, señaló que es el momento de «abrir el debate en este foro con todos los sectores turísticos implicados y analizar los pros y los contras de la medida y cómo afectaría al tráfico». Mientras, dicha propuesta, encontró oposición por parte del grupo municipal popular y del representante de los comercios de la playa. El edil del PP, Pepe Just, señaló que «si quitamos los coches del paseo marítimo va a dar la sensación de tener una playa desierta».

Los comercios, en contra

Desde las tiendas de la zona se pronunció Francis Romero que indicó que esta medida «no es positiva para el comercio de la playa». Romero argumentó que la eliminación de la zona de estacionamiento le ha costado el pasado verano 800 euros de parking y ahora si se amplía la medida, se elevará dicho coste por buscarse un estacionamientos más tiempo.

Algunos de los presentes en la Mesa de Turismo, partidarios de impulsar la prohibición en otras fechas, alegaron que este problema no existe en los meses de invierno y que en marzo, abril, mayo o octubre no será un inconveniente ya que existen suficientes zonas de aparcamiento.