Mal partido y derrota para el CV Pizzeria Carlos Gandia Integrantes del equipo juvenil femenino del CV Pizzeria Carlos. / lp Claudio Fantín reconoce el mal momento del equipo juvenil del CV Gandia tras la derrota y el mal juego ante el Ilicitano S. ROCA GANDIA. Viernes, 27 octubre 2017, 00:52

El CV Gandia Pizzería Carlos atraviesa por una crisis de juego y resultados como quedó demostrado en el último partido ante el CV Ilicitano en el que el conjunto de Claudio Fantín cayó derrotado por un claro 3 sets a 1 (23-25;25-11;25-15 y28-26), resultado que dificulta las opciones de clasificación para la fase final que permitiría disputar el campeonato de España.

El Pizzería Carlos no estuvo a la altura del juego que desplegaba el combinado de Elche, cometiendo muchos errores no forzados, muestra de la falta de confianza del equipo en sus posibilidades y a pesar de conseguir el primer set y tras remontar un parcial de 11 puntos a 3.

Sin embargo esa remontada no fue motivo suficiente para que el conjunto gandiense se quitara de encima la losa de los últimos resultados y volvió a carecer de identidad de juego, sumado a falta de concentración y poca capacidad para luchar haciendo que el rival se llevara el partido cómodamente. Al menos así lo ven desde el club que espera que el equipo recupere el nivel ofrecido semanas atrás.

Con este marcador el equipo se descuelga de los primeros puestos de la clasificación, colocándose a mitad de tabla a nueve puntos del primer clasificado, el CV Benidorm. El técnico Claudio Fantín no esconde su preocupación: "el equipo está atravesando por un mal momento, está falto de confianza en sí mismo y a la mínima ventaja que obtiene el rival se pone nervioso y comete errores no forzados". Fantín confía en que la situación se revierta y que el equipo tome conciencia de las posibilidades que tiene ante rivales que no son superiores ni técnica ni tácticamente.Se trata pues, de una cuestión psicológica en la que tratará de trabajar durante estos días. La próxima jornada el equipo recibirá en casa al Alicante 2000, el domingo a las 10 en el Pabellón del Raval.

En el Averlamp Gandia la situación es diferente tras imponerse por 3 a 0 (25-10; 25-19 y 25-18) al CV Xátiva. Las gandienses mostraron un juego sólido y contundente ante un rival que apenas les inquietó. Con un partido menos, el Averlamp se sitúa a 6 puntos del primer clasificado. El próximo partido será el sábado a las 19 horas y lo hará como visitante ante el Escuela2 - La Canyada, equipo que ocupa el último puesto.