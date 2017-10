Paqui García Juan, Madrina de la Semana Santa: «Será un año muy emotivo porque Gandia es sede de la Diocesana» La Madrina, Paqui García. / lp Después de 30 años, la Ciudad Ducal será el centro de atención de los cofrades de la Comunitat con la reunión de todas las hermandades LEYLA GALLEGO GANDIA. Sábado, 21 octubre 2017, 01:04

El Salón de Coronas del Palau Ducal de Gandia acogió anoche la presentación de la que será la Madrina de la Semana Santa y Camarera del Cristo Resucitado 2018. Este será un año muy especial para las fiestas religiosas de la Ciudad Ducal, que después de 30 años volverán a acoger el Congreso Diocesano como sede de la Junta de Hermandades de la Semana Santa de Valencia, en el que se espera a más de 5.000 cofrades.

Apenas unas horas antes de ser presentada ante la atenta mirada de las autoridades municipales y sus familiares, Paqui García relató a LAS PROVINCIAS cómo afronta un cargo de tanta responsabilidad y el inicio de este sueño hecho realidad hace unos meses.

-Esta noche va a dirigirse a un gran número de personas, ¿cómo lleva hablar en público?

-La verdad es que no tengo ningún reparo a hablar en público. Para este acto, que es muy emotivo, me he preparado unas palabras con mucho cariño, y que espero que gusten a todos.

-¿Alguna vez había soñado con este cargo?

-Si he de ser sincera te diré que no, nunca lo hubiese imaginado que yo podría llegar a representar a la Semana Santa gandiense.

-Hace más de 25 años que es cofrade del Cristo de la Flagelación, ¿en alguna ocasión ha sido camarera de su hermandad? ¿Y alguien de su familia?

-No estaba entre mis planes, porque yo siempre he sido penitente anónimo, pero después de haber sido nombrada como madrina, ya todo el mundo sabe que formo parte de este grupo de personas que salimos en la procesión sin mostrar el rostro.

-Tiene dos hijas que también forman parte de la hermandad y además, son miembros activos de la fiesta ¿ellas sí que tuvieron la oportunidad?

- Es cierto que me hubiese hecho especial ilusión que alguna de mis hijas hubiese sido camarera de mi paso pero en nuestra hermandad no es posible, dado que hay una persona que nos representa desde hace más de 20 años.

-¿Quién le propuso para el cargo? ¿Fue una sorpresa que le quiso dar su familia o se trató de una iniciativa propia?

-Pues no fuimos ni ellos ni yo, todo lo contrario. Fue una decisión de la Junta Mayor de Hermandades, ellos fueron quienes pensaron en mí para ostentar el cargo. Vinieron a mi casa a proponérmelo y me lo dijeron de una forma tan bonita que no pude decirles que no, ese mismo día acepté.

-Durante los próximos meses va a vivir una serie de actos con una gran carga emocional, pero siempre hay alguno que se aguarda con mayor expectación ¿cuál es el que espera con más ilusión?

-Para mí, la procesión del Viernes Santo es una de las más emotivas, aunque también me hace especial ilusión el encuentro que tiene lugar en el paseo Germanías entre la imagen de Jesús Nazareno y la Virgen Dolorosa, dentro del marco de actos del Jueves Santo. Pero todos los actos que se celebran durante la semana grande de las fiestas religiosas me parecen igual de emotivos y especiales.

-El 2018 es un año muy especial para la Semana Santa de Gandia...

-Sí, Gandia es sede cultural y además, la ciudad acogerá el Congreso Diocesano de la Semana Santa. Estoy segura que será un año muy emotivo. La Junta de Hermandades está preparando varios actos, pero habrá uno de mayor relevancia. Aunque todavía no sabemos ni dónde ni cuándo serán.