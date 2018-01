El Olagüe abre el año con un partidazo entre la UE Gandia y la UD Benigànim Los jugadores de la UE Gandia disputando un partido de entrenamiento matinal esta semana. / lp El técnico Esteban Cana pide a los suyos la misma intensidad que les ha llevado a no descolgarse de los puestos de cabeza REDACCIÓN GANDIA. Sábado, 6 enero 2018, 00:11

Gandia y Benigànim ofrecen a los aficionados al fútbol un buen plato para abrir el año. Se mide la mejor defensa ante uno de los equipos más potentes de la liga. El conjunto viola, con solo diez goles encajados, no solo tiene la zaga más sólida de la liga, sino que además es el equipo que menos tantos encaja de los cuatro grupos. El Benigànim por su parte, es segundo en la liga, en dura pugna con el Atzeneta, demostrando en esta primera vuelta que la solidez del bloque y las individualidades son sus principales avales de cara a certificar su presencia en la promoción.

Para el UE Gandia el partido llega en un bueno momento, después del mal arranque que le hizo perder comba con respecto a las primeras posiciones. La recuperación de los lesionados y la llegada de Álex Alba, Pablo Madramany y Nacho Verdés, han permitido al conjunto de Esteban Cana recuperar su identidad y juego.

El técnico, sin embargo, no quiere hablar de nada que no sea el siguiente partido: «El partido a partido nos va muy bien. Tenemos que pesar solo en el siguiente compromiso que no es poco. El Benigànim tiene un equipazo y lo viene demostrando durante toda la liga. Ganarles no será fácil, pero nosotros en nuestro campo estamos muy bien y ellos también deben estar preocupados». La clave para puntuar la tiene clara el entrenador del conjunto violeta: «Ser nosotros mismos es fundamental para sacar los partidos adelante y en este caso más. Nosotros nos hemos de preocupar de nuestro juego y de nuestra gente» y añadió que el apoyo del público es fundamental para ayudar a sumar, si pueden ser, los tres puntos.

Nacho Verdés será uno de los protagonistas porque podría debutar como titular en casa: «Me veo muy bien, poco a poco he ido cogiendo la forma que me faltaba y el ritmo y creo que estoy cerca de alcanzar el mejor nivel. Marcar dos goles en dos partidos te da confianza y espero poder volver a marcar y que el equipo gane que es lo mas importante».

En esa misma línea se manifestó Izan Seydi: «El equipo está bien ahora, tenemos confianza y queremos ofrecer un buen partido a nuestra gente. En casa estamos bien pero enfrente tenemos un equipo que sólo piensa en jugar la promoción. Tendremos que ofrecer lo mejor de nosotros para no perder».

El partido de mañana a las 17 horas contará con la presencia de los hermanos Luján, recientes campeones del mundo de vela, que realizarán el saque de honor del encuentro. Además, el club aprovechará para presentar a sus nuevos patrocinadores principales, Factoo, Klimia y Autonomoo, que ya lucirán en las camisetas.