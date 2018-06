El mural 'Love is love' homenajea en Gandia a la comunidad Lgtbi Creadores, políticos y miembros Lgtbi, junto al mural. / àlex oltra Ó.D. Miércoles, 6 junio 2018, 23:54

gandia. La vicealcaldesa y concejal de Igualdad, Diversidad y Políticas Inclusivas, Lorena Milvaques, acompañada del presidente de la Junta de Distrito de Corea, José Manuel Prieto, técnicas del área, representantes del Consejo de la Diversidad y otros miembros corporativos, ha presentado la pintura mural de arte urbano realizada en conmemoración de la Gandia Pride, Orgullo Gandia 2018. Está situada en un muro lateral de la antigua Guardería Wilson, cedido por sus propietarios para la actuación.

«Es una de las novedades de la programación del Orgullo Gandia. No queríamos dejar pasar la oportunidad de plasmar de formar permanente, a través del arte, la reivindicación del derecho y la libertad de amar. Estamos orgullosos de ser una ciudad diversa, pero también de nuestros artistas», aseguró Milvaques. La obra se titula «Love is Love», y su autor, Flug, explicó que me «ha gustado mucho la temática, porque me es muy cercana para familiares y amigos. Normalmente, lo hago en blanco y negro, pero tenía ganas de ponerle color y el arco iris era ideal. Representa a dos amigas, que no eran pareja, y que de forma espontánea decidieron besarse ante una manifestación homófoba en París».