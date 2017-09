MEJORAS EN LOS ACCESOS COMARCALES

Me da igual si tengo que felicitar a gobiernos locales, autonómicos o al estatal. Me da igual si tengo que felicitar a gobiernos de izquierdas o de derechas, a progresistas o a conservadores, a nacionalistas o a centralistas. Me da igual si depende de la Diputación, de la Generalitat o del Ministerio.

Supongo que todos querrán ponerse la medalla. Pues felicidades a todos. Lo importante es que los ciudadanos tendremos nuevas carreteras con las que evitar los angustiosos atascos para acceder a las playas de la Safor.

Son muchos años reivindicando bien una liberalización de la autopista o bien el desdoble de la carretera N332 a modo de circunvalación para evitar su paso por las localidades al sur de Gandia como Bellreguard y Oliva. También era prioritario construir nuevas carreteras de interior que evitaran el paso de vehículos por localidades de la comarca como Rafelcofer.

Hasta ahora, tanto en invierno y más en verano estaba siendo una odisea acceder desde Gandia ciudad a las playas del sur o a la misma playa de Gandia. Era una iniciativa necesaria más que importante.

Porque, si fue estratégica la ubicación del nuevo hospital y el centro comercial La Vital, lo que correspondía era unir todas las infraestructuras de la comarca para que podamos utilizarlas antes de morir en el intento.

El caso es que no sólo ha sido la falta de dinero el motivo del bloqueo, al igual que la vieja reivindicación del tren Gandia-Denia. A los problemas económicos se siguen uniendo los políticos y los técnicos y tras muchas planificaciones nunca se había licitado nada, pero ahora parece que se está desbloqueando y ha sido una alegría ver la foto del diputado Guillermo Barber junto al Delegado del Gobierno Juan Carlos Moragues y a la alcaldesa de Gandia Diana Morant anunciando la buena nueva. Parece que ahora sí que 'va de bo'

Bueno, la foto junto con los obreros y los tractores, porque ahora ya no nos creemos las palabras y sólo cuando empiezan las obras es cuando empezamos a creer lo que dicen los políticos.

Esta vez estamos de enhorabuena si en la legislatura se terminan estas obras junto con muchas otras que necesitamos, porque, ya es un éxito que tras la rotonda de Daimús y el nuevo acceso al polígono Benieto, comiencen las del acceso sur a la playa de Gandia, tan necesarias para la comarca.

Tengamos claro que la crisis económica no se resuelve más que con inversión para aumentar el desarrollo de las regiones. Si todos lo tenemos claro, entonces 'manos a la obra, y esperemos tener suerte para que los caudales del Serpis no impidan finalizar las obras en tiempo y forma.