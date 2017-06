La mejor fideuà se cocina en Córdoba Roque Carmona muestra el diploma que le acredita como vencedor de la 43 edición del Concurso Internacional de Fideuà de Gandia que le entregó la alcaldesa . / àlex oltra El segundo galardón lo recibió Casa Granero de la localidad de Serra, mientras que el tercero se quedó en la playa, en el Hotel San Luis El restaurante andaluz Casa Palacio Bandolero consigue el primer premio en el concurso de Gandia ROCÍO ESCRIHUELA gandia. Miércoles, 7 junio 2017, 00:18

El restaurante Casa Palacio Bandolero de Córdoba deleitó ayer a los exigentes paladares del jurado. Su fideuà fue la ganadora de la 43 edición del Concurso Internacional Fideuà de Gandia que se celebró en el Moll dels Borja del Grau. El segundo premio recayó en otro de los clásicos, Casa Granero de Serra, mientras que el tercer premio, se quedó en la cuna del plato gastronómico. El Hotel San Luis de la playa de Gandia consiguió que no todos los reconocimientos se marcharán lejos de la Ciudad Ducal. El galardón al mejor postre elaborado con naranja fue para La Presumida del Prado.

Después de conseguir dos segundos premios de manera consecutiva en los dos últimos años, ayer, Roque Carmona, el chef procedente de tierras andaluzas, saboreó la gloria por un día. «Ya era hora», exclamó. Y es que son 22 años participando en este certamen y nunca había logrado alzarse vencedor.

«Recibir este premio es un lujo. Hay mucho nivel en este concurso porque todos somos profesionales y venimos a ganar», apuntó. Un reconocimiento que le hace especial ilusión tras muchos años optando a coronarse en este concurso internacional. Carmona subió al escenario muy emocionado y acompañado de su nieto y es que lleva mucho tiempo esperando para colgarse el Collaret de Santa Isabel, que es el distintivo que reconoce al mejor chef de la fideuà de Gandia.

Premio con prestigio

El día anterior, a su llegada a la ciudad, ya reconoció las ganas que tenía de proclamarse ganador y esperaba no marcharse en esta ocasión de vacío. Un diploma que colgará en el restaurante donde cocinan cinco tipos diferentes de fideuà, y que a partir de ahora, los clientes pedirán con más frecuencia al observar el premio en las paredes del local.

Este veterano del concurso señaló que se encuentra en Gandia como «en casa porque nos reciben y nos tratan muy bien». El restaurante recibió de manos de la alcaldesa de Gandia, Diana Morant, el trofeo y un premio de 2.500 euros en metálico.

Otro de los habituales en este evento es Casa Granero. El cocinero procedente de Serra lleva desde el año 82 participando en el concurso gastronómico, del que únicamente se ha ausentado en una ocasión. «Todos los años he picado algún premio, y en esta ocasión también me voy con uno», señaló. Aunque aseguró que «cada vez es más difícil, porque la gente se prepara muy bien, pero todos no podemos ganar». Hasta la localidad valenciana viajó la medalla de plata y un premio económico de 1.000 euros que entregó la diputada de Turismo, Pilar Moncho.

En casa se quedó el tercer galardón que viajó muy cerquita del lugar donde se celebró el concurso. El Hotel San Luis de la playa gandiense recibió el trofeo de manos de Avelino Alfaro, presidente de la Asociación Gastronómica y Cultural Fideuà de Gandia. En la entrega de premios, Alfaro defendió los orígenes de la fideuà que es «grauera al 100%». Y mostró su malestar a los que «quieren cambiarle su partida de nacimiento». «Algunos quieren cambiarla de color, pero aunque la llamen fideuà, nunca será la nuestra», sentenció.

Fórmula de la felicidad

Por su parte, Moncho destacó la labor de todos lo que hacen posible este evento por el poder de convocatoria que consiguen. Un concurso que logró que «este puerto huela a fideuà». Además, la diputada animó a los participantes más noveles, llegados desde las diferentes escuelas de hostelería, porque «tenéis en vuestras manos la fórmula de la felicidad».

La primer edil se dirigió a los presentes para presumir de la «excelente calidad gastronómica que atesora Gandia». Ante el numeroso público que se dio cita en el Moll dels Borja, la alcaldesa describió a la fideuà como «el reflejo de nuestra identidad de pueblo pesquero y esencia mediterránea, que forma parte de la colección de encantos que atesoramos». Morant hizo un llamamiento a los turistas porque ellos «son los mejores anfitriones de Gandia. Deseamos que cuando el turista vuelva a su casa sea el mejor embajador nuestro». La jefa del ejecutivo definió a los gandienses como «un pueblo integrador que abraza al turista y comparte sus recursos porque somos un pueblo comprometido con la cultura».

Otros premiados

Además de los principales premios del plato gastronómico protagonista y del postre, también hubo reconocimientos para otros concursantes. Tanto los 30 profesionales seleccionados para participar como los integrantes de las escuelas de hostelería recibieron un diploma para avalar su participación.

El jurado, presidido por el pegolino Evarist Miralles, mejor cocinero de España en 2011, también reconoció la labor de los más noveles, así como de los restaurantes extranjeros. Desde fuera de nuestras fronteras recibió el premio Chef Amadeo, procedente de Andorra, que se impuso a la fideuà elaborada por dos locales japoneses, uno madrileño y el vasco Oria, propiedad de Martín Berasategui. El premio joven promesa recayó en los alumnos del CDT de Benidorm, a quienes animaron a participar en próximas ediciones a nivel profesional.