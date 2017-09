Martí: «Queremos ofrecer una victoria a la afición en el primer partido en casa» Borja Carbó y Salva Martí bromean antes de un partido de pretemporada. / lp El extremo se enfrentará a su exequipo junto a Óscar Bertó y Joan Císcar, que también jugaron en L'Alcúdia de Liga Nacional Juvenil REDACCIÓN GANDIA. Viernes, 8 septiembre 2017, 00:38

Salva Martí ha confirmado en esta pretemporada lo que se espera de él después de su estreno en Preferente en el ejercicio anterior: desparpajo, desequibrio y profundidad en banda. El técnico Esteban Cana cuenta con el de Rótova para que sea una de las referencias ofensivas del equipo y Martí de momento está respondiendo a las espectativas. El domingo, al igual que Bertó y Císcar, el partido ante L'Alcúdia es especial para él puesto que los tres militaron en el conjunto de la Ribera en la Liga Nacional juvenil.

Martí, sin embargo, restó importancia al detalle y lo catalogó de anécdota: «Siempre gusta jugar ante un ex equipo, pero ahora mismo sólo pensamos en ganar porque nos jugamos mucho después de la derrota en Alfàs; allí el fútbol no nos hizo justicia y queremos sacarnos la espina. Esperamos ofrecer una victoria a la afición y que disfruten como la temporada pasada».

Oscar Bertó está siendo una de las agradables sorpresas en este comienzo de la temporada del UE Gandia. El defensa central, nacido en Gandia, y formado en el CF Gandia y Almoines, debutó la semana pasada ante el Benidorm cuajando un buen partido, lo que le permite apuntar una vez más a la titularidad de cara al partido del domingo (18 horas) ante su ex equipo y en el Guillermo Olagüe.

El zaguero viola se mostró cauto ante el comienzo de liga y su rendimiento: «Estoy contento de como están saliendo las cosas pero tengo que seguir mejorando. soy nuevo en la categoría y aún tengo mucho que aprender, pero jugar al lado de Raúl Muñoz es una ventaja y espero aprender mucho de él».

De hecho, Bertó se une al club de los jóvenes centrales que a la sombra del capitán aprenden y progresan en el conjunto morado. Antes lo hicieron Sergi Mengual (19), Cano (20) y Madramany (21).

Ante su exequipo

El partido del domingo también será especial para el jugador morado puesto que volverá a enfrentarse a su ex equipo donde fue uno de los capitanes: «Guardo buen recuerdo de mi paso por allí pero el domingo sólo pienso en que ganemos». Para Bertó la derrota ante el Benidorm no fue justa: «dominamos el partido y merecimos incluso ganar, creo que el penalti a falta de tres minutos no hizo justicia, pero ahora ya pasó y sólo tenemos que ganar el próximo partido para olvidar aquello, aunque no será fácil».

Císcar es el tercero en discordia. Fue fijo indiscutible la temporada pasada con sólo 18 años y en esta apunta a jugador clave en el esquema de Cana. El partido está fijado a las seis de la tarde y el club habilitará, tal y como ha hecho en los encuentro de pretemporada, un mostrador de atención a los aficionados que quieran retirar su abono de temporada.

Los precios oscilan entre los 10 euros que pagan los menores de 25 años y los 100 que aportan los socios de Honor. Con casi 300 socios ya confirmados, la entidad que preside Juan José Hidalgo confía en aprovechar los primeros partidos oficiales jugados en casa para rebasar esa cifra y alcanzar número de récord en el club.