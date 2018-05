Lorena Milvaques no optará a la alcaldía por Compromís La edil de Gandia deja la primera línea de la política local por motivos personales pero seguirá vinculada a la formación de izquierdas ROCÍO ESCRIHUELA GANDIA. Jueves, 3 mayo 2018, 00:34

Poco a poco se van desvelando los candidatos a las diferentes alcaldías de la comarca cuando falta un año para las elecciones, pero ayer la noticia en Gandia llegó desde la formación de Compromís. La vicealcaldesa de la ciudad, Lorena Milvaques anunció que no liderará la lista del grupo nacionalista en los próximos comicios.

Milvaques no repetirá como candidata y se retira de la primera línea de la política local tras 15 años al frente de diversas responsabilidades municipales. La edil de Igualdad y Políticas Inclusivas, y desde hace unas semanas, al frente también de Educación y Juventud, comunicó su decisión al partido hace unas semanas, quien ya ha iniciado un proceso de primarias para presentar las candidaturas. Hasta el 14 de mayo estará abierto el plazo para que los interesados puedan presentarse, y de momento, ya existe una candidatura.

La vicealcaldesa, enfermera de profesión, indicó que abandonará la primera línea cuando termine la legislatura, y lo hará por motivos personales. «Me gusta la política, pero mi situación personal es ahora complicada y he tenido que pensar mucho esta decisión, que no ha sido fácil porque llevo muchos años, pero mi familia se lo merecía», indicó Milvaques.

La portavoz de Més Gandia quiere dedicarse más a sus hijos y «la conciliación de la vida laboral y familiar es muy complicada». «En política no somos imprescindibles, hay mucha gente válida en nuestro grupo. Somos un partido dinámico y es el momento también de dar paso a otra gente», manifestó la vicealcaldesa. «Siempre he defendido que ser político no es una carrera ni una profesión, es un paso, y llega un momento en que te tienes que marchar, volver a tu trabajo y dejar paso a otras personas», explicó. Milvaques dejó claro que no abandona la política y «continuará trabajando en el proyecto de Compromís y ayudará a la persona que se quiera presentar». Aunque sobre la posibilidad de regresar algún día apuntó que «nunca se deben cerrar puertas».

Milvaques lleva muchos años ligada a la política, primero en el Bloc Nacionalista Valencià, donde ocupó la secretaría local y comarcal del Bloc Jove y ahora en Compromís. Sustituyó a mediados de la pasada legislatura a Josep Miquel Moya, y en los comicios de 2015 lideró la lista de la coalición Més Gandia que integra a Compromís, Esquerra Unida y Esquerra Republicana del País Valencià. Una formación que todavía no ha decidido si en las próximas elecciones volverán a ir de la mano para optar a la alcaldía del Ayuntamiento de Gandia. Milvaques indicó que «cabe la posibilidad de repetir porque hemos trabajo de manera muy fácil, pero todavía quedan muchas conversaciones pendientes entre todos los grupos».