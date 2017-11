Las lesiones no dan tregua a la UE Gandia en la previa ante el Dénia de Tano Bertó Rubén Navarro lucha por el esférico con un futbolista del CD Dénia durante el partido de la temporada pasada en el Diego Mena. / j. zamora Rubén Navarro podría tener dañados los ligamentos de la rodilla y se une a las bajas de Carles Ruzafa, Borja Carbó y Raúl Muñoz REDACCIÓN GANDIA. Viernes, 10 noviembre 2017, 01:11

No hay tregua para el UE Gandia ni semana que no transcurra con un disgusto para el club. Rubén Navarro fue el protagonista ayer de la última mala noticia y es que su lesión de rodilla, que parecía que no iba a pasar de un simple esguince, podría convertirse en algo más. Ayer la resonancia magnética detectó daño en los ligamentos cruzados y anterior y aunque no ha quedado determinado el alcance, todo a punta a que podría estar alejado de los terrenos de juego algo más de lo previsto.

Con su lesión, nuevamente la parte ofensiva es la más perjudicada del equipo de Esteban Cana que sigue teniendo como principal preocupación a Carles Ruzafa que ayer ya reconoció haberse equivocado forzando la reaparición ante el Canals: «Pensé que debía estar porque el equipo arrastra muchas bajas, pero a la larga es perjudicial para el equipo y para mí porque retrasa la recuperación por completo y además no lo doy todo porque siempre vas con miedo a recaer. Intentaré recuperarme cuanto antes pero hasta que no esté al cien por cien no quiero forzar».

Por su parte, el técnico no sale de su asombro ante tantas bajas: «La verdad es que nunca había vivido una situación así. Desde que comenzó la temporada no hemos juntado a todo el equipo nunca y si me dices que nos han echado un mal de ojo, es que me lo creo».

La parte positiva la protagoniza Pablo Madramany que ayer fue inscrito oficialmente en la liga después de obtener la baja de su anterior equipo, el Ribarroja. De las opciones de entrar en el equipo dijo: «Puedo jugar en varias posiciones como la de medio centro, vengo para lo que quiera el entrenador. Espero que la plaga de lesiones acabe pronto y estemos todos para pelear hasta el final en esta liga». En cuanto al partido del domingo señaló: «Sabemos que es un campo duro, donde la gente aprieta mucho, pero vamos a darlo todo, a correr a olvidarnos de todo y a pelear hasta el final».

Dura batalla

En Dénia se espera el partido como si fuera una auténtica final. El gandiense Tano Bertó, director deportivo del conjunto alicantino así lo reconoció ayer: «Con los equipos que hay en esta liga, cada partido es una final. Además de Benigànim, Atzeneta y Castellonense, yo creo que hay equipos como Alginet o Gandia que creo que van a estar ahí arriba».

Para Tano, dirigir al Dénia es un reto personal al tratarse de un club con mucho prestigio en la liga: «Me he encontrado con un club donde se exige mucho, en el que la afición quiere recuperar el espacio que siempre ha tenido el Dénia en otras categorías».

De cara al domingo dijo: «Nosotros hemos mostrado dos caras distintas. Hemos sido muy serios en muchos partidos, pero hemos cedido demasiados puntos en los últimos minutos. En Tavernes nos empataron en el descuento, en casa contra el Tous y ante el Contestano que nos sorprendió y nos ocurrió lo mismo. Creo que somos nuestro propio rival. Tenemos que aprender de estos baches».