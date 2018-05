Cs lanza un nuevo órdago al gobierno de Gandia y amenaza con vetar los presupuestos Lorena Milvaques, Diana Morant y Ciro Palmer, representantes de las formaciones políticas de Més Gandia, PSPV y Ciudadanos. / àlex oltra Ciro Palmer, único edil de Ciudadanos, acusa al Ejecutivo de «incumplir compromisos» y pide reducir la deuda antes que invertir en proyectos ROCÍO ESCRIHUELA GANDIA. Martes, 29 mayo 2018, 23:59

El edil de Ciudadanos Ciro Palmer abrió ayer de nuevo la caja de los truenos y atacó al gobierno local de Gandia acusándoles de «incumplir compromisos adquiridos» y dejó en suspenso su voto, imprescindible, para la aprobación de los próximos presupuestos municipales. No se lo va a poner fácil Ciudadanos al ejecutivo local de PSPV y Més Gandia, o al menos eso dejó entrever ayer en rueda de prensa cuando puso condiciones para sacar adelante las cuentas.

El único edil de la formación naranja volvió a dejar patente que el pacto de izquierdas se mantiene gracias a su apoyo. Trasladó el auge de su partido en clave de política nacional a sus intenciones en el Consistorio gandiense. Ante el inminente debate de los presupuestos, del que apuntó que «sólo tengo un borrador» recordó que su acuerdo con el ejecutivo fue «por regeneración democrática». Palmer reconoció que permitió la investidura de la alcaldesa, Diana Morant, «para neutralizar a un PP que había sumido en el caos económico a la ciudad y que nos hipotecó hasta 2032».

El concejal de Ciudadanos considera prioritario que hasta final de la legislatura «hay que mitigar la deuda que lastra al Ayuntamiento», y que en los presupuestos existe «una elevada suma de inversiones que habría que ajustar, porque no se entendería su aprobación sin haber reducido la deuda municipal». Entre otras actuaciones, Palmer señaló remodelaciones de plazas y jardines o la Anella Verda que «pueden ser necesarias, pero endeudados hasta las cejas, desde Ciudadanos entendemos que no lo son. Para nosotros esto es más una postura electoralista». Puso como ejemplo la plaza de Cristo Rey, que según Palmer lleva 50 años igual, así que «puede continuar así de momento».

«Ciudadanos quiere que se reduzcan gastos para poder bajar impuestos e intentar salir cuanto antes del plan de ajuste impuesto por Hacienda», apuntó Palmer. El edil de la formación naranja señaló que «hemos hecho un sacrificio personal para mejorar la situación de la ciudadanía, y ahora que está encauzada la situación no lo podemos echar a perder, porque si no, estaremos como al principio. Volveremos a la situación de hace tres años y Ciudadanos no está aquí para eso».

Auditoría de 12 años

Del mismo modo, Palmer exigió «conocer los resultados de la auditoría realizada a los anteriores gobiernos, porque tenemos constancia que desde enero ha concluido». Además, se preguntó si «puede ser que afecte a algunos políticos que buscaron suerte más allá del campanario y ahora tendrán que dar explicaciones». Ante todas esas razones que explicó, el edil concluyó que «condicionaré el sentido de mi voto de los presupuestos a que se reduzca la deuda antes de consentir inversiones y a que se publique el resultados de la auditoría de los últimos 12 años».

Esta no es la primera vez que Ciudadanos lanza un órdago al ejecutivo local. En octubre de 2016 pidió por registro de entrada cambiar de ubicación en las sesiones plenarias y pasar a la bancada de la oposición. Entonces abrió la puerta a una moción de censura, que luego se diluyó con el paso del tiempo, ya que en aquella época Palmer manifestó que ahora que las cosas van mejor, el ejecutivo «hace política» y no gestión.

Desde el ejecutivo, el coordinador de Economía y Hacienda, Salvador Gregori, recogió el guante y agradeció «la postura constructiva y de responsabilidad que plantea Ciudadanos que ha posibilitado la aprobación de anteriores presupuestos y que seguro que posibilitará un acuerdo para este año». Sobre las peticiones realizadas por Palmer apuntó que «todas las enmiendas serán estudiadas y discutidas en los órganos competentes porque se ha demostrado que teniendo en cuenta las diferentes sensibilidades, es la ciudadanía la que gana». Gregori recordó que el borrador de los presupuestos ya cuenta con el beneplácito del Ministerio de Hacienda.

Además, el coordinador de Economía destacó que la auditoría interna es uno de los compromisos del pacto de gobierno y en breve será presentada y podrá ser consultada por la ciudadanía. Gregori también dejó claro que ésta cuenta con todas las garantías legales y recordó que la encargada en su día por el PP fue una «auditoría externa pagada por todos los ciudadanos».