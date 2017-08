Las jubilaciones y las bajas dejan Oliva con 4 policías por las noches Un efectivo de la Policia Local atiende a unos ciudadanos en una calle de Oliva. / j. ribes El PSPV exige más agentes y el gobierno recuerda a los socialistas que la plantilla no se puede ampliar si no van quedando plazas libres LEYLA GALLEGO Jueves, 31 agosto 2017, 00:15

oliva. Las jubilaciones, las bajas médicas y el traslado de efectivos a segundas actividades ha dejado a Oliva con sólo cuatro agentes patrullando las calles del municipio costero por las noches, y un agente en la oficina para responder a las llamadas de emergencia.

El PSPV de Oliva denunció la falta de vigilancia nocturna en una ciudad con 27.000 habitantes y un aumento considerable de la población en verano. «Esta desprotección a los vecinos y turistas que nos visitan estos días está creando una sensación de inseguridad y una mala imagen», afirmó el portavoz del PSPV en el Ayuntamiento, Carlos Mengual.

Otro de los aspectos que demanda el PSPV es la creación de un reglamento que regule la Segunda Actividad. Cuando los agentes alcanzan una edad determinada pueden solicitar la conocida como 'segunda actividad' mediante la cual dejan de ser efectivos de calle y pasan a desempeñar otras funciones como protección de edificios públicos o atención en centros sociales.

Se trata de tareas con menor carga y dificultad que se adaptan a las necesidades del trabajador. «Al no haber suficientes efectivos en plantilla muchos de ellos tienen que doblar turnos. Entendemos que no pueden estar a pleno rendimiento después de una jornada laboral», dijo el edil Mengual. «Hace 12 años que no se amplía la plantilla y creemos que es el momento de hacerlo. En vez de pagar las horas extra por hacer doble turno».

El socialista entiende que se debería «dar un trabajo a otra persona, y de este modo se reactivaría la economía y se reduciría la carga laboral de los agentes».

Por su parte, el alcalde de Oliva, David González, reconoció la falta de efectivos policiales. El primer edil aseguró que existen razones de peso por las cuales el problema que sufre el municipio desde hace varios años, no se ha solucionado todavía.

«La actual normativa de Hacienda prohibe aumentar la creación de nuevas plazas si no se amortizan las existentes. Además también impide a los consistorios incrementar partidas presupuestarias destinadas a los efectivos policiales respecto al ejercicio anterior. A pesar de ello, desde el gobierno estamos trabajando para encontrar una solución por la vía legal que nos permita solucionar esta situación», explicó el alcalde.

El edil de Compromís recordó que preside el gobierno local que mayor inversión ha hecho en equipamiento policial de los últimos ocho años. «Al finalizar el pasado ejercicio habíamos gastado más de 88.000 euros en material para los agentes», concluyó González.