Irene Recuenco logra una beca y viaja a Estados Unidos para cumplir un sueño

La joven tenista de Gandia ha aceptado el reto de cruzar el charco para compaginar su deporte favorito con los estudios de Fisioterapia

Hace a penas unos días que la gandiense, Irene Recuenco Tarín aterrizó en Missouri (Estados Unidos) para iniciar sus estudios de Fisioterapia en la universidad estatal. La joven tenista ha recibido una beca deportiva para cursar allí el grado completo, y al mismo tiempo jugar en el equipo de la universidad. Hasta el Show-me State, como conocen los nativos el estado de Missouri, no ha volado sola. Junto a ella, dos chicas españolas más se han embarcado en esta aventura.

En estos momentos, las tres deportistas se preparan para afrontar uno de los mayores retos de sus vidas. Recuenco, de 17 años, tuvo que tomar la difícil decisión de dejar atrás a su familia y amigos para empezar una vida al otro lado del charco. Aunque este viaje no entraba dentro de sus planes, la joven tenista espera «perfeccionar el idioma, graduarme en Fisioterapia y hacer lo que más me gusta, jugar al tenis».

Estudiante de matrícula

Recuenco decidió emprender este viaje motivada por las múltiples ventajas que supone un grado en 'la tierra de las oportunidades', y para abrirse nuevos caminos en el mundo del tenis. «Al principio no quería irme, pero me di cuenta que muchos de los chicos de mi generación lo hacían, y entendí que iba a ser lo mejor para mi. Como deportista va a ser magnífico y como estudiante espero que sea una experiencia increíble», comentaba la tenista apenas unas horas antes de coger el vuelo que cambiará su vida.

La joven deportista ya sabe cuál será su rutina durante los próximos meses. Por las mañanas asistirá a clase en la universidad y por las tardes, de lunes a viernes, entrenará. Los fines de semana no son para el descanso si eres una deportista como ella, y por eso deberá acudir a competiciones que se celebren por todo el estado.

Antes de embarcarse en la aventura americana, la gandiense tuvo que superar diferentes pruebas que la convirtieron en la candidata idónea para recibir la beca. Al finalizar bachiller, con matrícula de honor, Recuenco pasó las pruebas de acceso a la universidad (PAU) en las que obtuvo una puntuación muy alta. Al mismo tiempo, Irene tuvo que enfrentarse al examen equivalente a las PAU que se realiza en Estados Unidos. Los ejercicios eran de las distintas materias, y todos en inglés. Una lengua que demostró dominar con creces.

Largo camino

Para superar todo este proceso, la familia de Irene confió en la agencia catalana, DecoaSports, especializada en la búsqueda de financiación para jóvenes promesas del deporte nacional alrededor del mundo. Ellos fueron los que presentaron su currículum académico y deportivo a las distintas instituciones y lograron que se beneficiase de una ayuda económica para estudiar en la NorthWest Missouri State University.

Este no ha sido un viaje fácil, Recuenco no recuerda una época de su vida sin la raqueta en la mano. Lleva desde los cuatro años preparándose para llegar a lo más alto. La tenista empezó a practicar esta disciplina cuando aún no veía por encima de la red.

En las pistas del club de tenis de Bellreguard, siempre han cuidado de ella tres personas, sus entrenadores, que la han ayudado a ser la gran deportista que es hoy. Daniel Juan, Alain Navarro y Amadeo Costa conocen a la de Gandia desde que ganó su primer set, y con ellos empezó a competir a nivel nacional cuando cumplió los ocho años.

Los logros de Recuenco son fruto de su trabajo y dedicación diaria. La tenista siempre ha competido en la categoría de individuales y logró ocupar muy buenas posiciones en el ranking nacional. Aunque hace unos meses que dejó de competir porque se centró en sus estudios y en las pruebas de acceso a la universidad americana.